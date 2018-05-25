以F-35敘利亞出戰 掀美俄軍武中東大比拚

2018年05月25日 10:53 中時電子報 楊幼蘭

隨著以色列宣佈，它已成為世界第一個駕駛F-35戰機投入實戰的國家，也使美俄軍武在中東大戰化暗為明。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，自F-35戰機研發以來，一路都像避雷針般，從節節升高的研發經費，到不如預期的表現，還有層出不窮的問題，都不斷招致各方嚴厲批評。

而其中最賣力的批評者之一，就是俄羅斯。俄方大力發展，並出售能追蹤和摧毀隱形戰機的防空飛彈，國營武器製造商金剛石-安泰(Almaz-Antey)集團頭頭歐茲赫洛列夫（Viktor Ozherelev）2007年甚至曾在武器展中說，「老美知道，他們的隱形專案已經失敗」。

那或許有點誇張，不過俄羅斯將舊系統數位化，並在彈頭上加裝尋標器，確實使舊軍備變得更具威脅性。

如今這類升級防空系統許多都在敘利亞的軍火庫內，像是S-200防空系統，BUK-M2E地對空飛彈和鎧甲-S1（Pantsir-S1）飛彈等。分析認為，隨著新軍備進入中東戰場，很可能改變現有的平衡。

數位雷達能串連武器系統，更能掌握目標。在這種情況下，F-35戰機的隱形性能將決定生死。分析指出，F-22的隱形設計在許多波長，還有不同的方向下，都能躲避雷達偵測。

然而，澳洲獨立防務智庫「澳洲空中戰力」（Air Power Australia）分析師卡普（Carlo Kopp）指出，F-35顯然並非貨真價實的隱形戰機。他說，雷達波會在機翼和機身之間的接合處反射，除了正前方外，若從任何方向掃瞄，都能偵測到戰機。

而歐洲戰機製造商則聲稱，要是多架戰機協同掃瞄，就算F-35迎面而來，強大的機上雷達也能發現它的蹤跡。

F-22戰機的蒙皮是鋁製，上面覆有雷達波吸收材料（radar-absorbent material，RAM），必須不斷重上，對維修人員來說，簡直是惡夢。而F-35的蒙皮是碳纖維複合材料製成，雷達波吸收材料已內建入邊緣，以吸收雷達波。

如今中東遍佈俄製防空系統，據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，以色列軍機4月攻擊敘境的伊朗革命衛隊空軍基地，就是為了要摧毀俄製道爾防空系統（Tor air defense system）。而問題就來了，要是它對以色列不構成威脅，以軍何必要急著摧毀它？

俄羅斯在敘利亞部署了S- 300防空系統，以保衛在塔爾土斯（Tartus）的港口，並聲稱能靠它的雷達追蹤美軍戰機。理論上，俄軍能追蹤F35戰機，並提供相關資訊給敘軍。就算真是如此，那至今它也還沒成功攔截F35。

另一方面，盛傳以色列F-35曾飛入伊朗領空，如果這是真的，那F-35已和俄羅斯的S-300地對空飛彈系統一決雌雄。

(中時電子報)