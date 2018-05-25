虐死女童案犯眾怒 鄉民包圍殯儀館 檢方籲冷靜

上午七八點已有網民陸續聚集在彰化殯儀館（謝瓊雲翻攝）

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五歲小女童遭凌虐致死案件，相關訊息報導在網路迅速散播後引發眾怒。（資料照，謝瓊雲翻攝）
楊嫌住處。（鐘武達攝）
警方強調，女童遭虐死案，將配合檢方指示，持續將蒐證影片 、網路擷取畫面，併案交由檢方統一指揮偵辦。

彰化縣田尾鄉五歲女童遭虐死案，25日上午檢警排定在殯儀館解剖女童遺體釐清死因，但大批鄉民餘怒未消，昨晚先是在網路社群揪眾近300人至楊姓姨丈住處狠砸，大清早再度在殯儀館外集結欲幫女童討公道，主辦檢察官蔡勝浩抵達現場透過媒體呼籲網民保持理性、冷靜，楊姓兇嫌已經依殺人罪嫌遭到羈押禁見，交保是網路誤傳。

蔡勝浩強調，在未查明真相之前，對於已被收押在看守所的楊嫌，不會隨意做交保處分，呼籲所有網民保持冷靜。

彰化分局偵查隊隊長鐘振邦則說，上午女童解剖，檢方並未借提收押中的楊嫌，楊嫌不用到場。警方已對一早聚集在到殯儀館外的民眾逐一盤查身分及了解用意，有民眾則說，是要來保護家屬。

北斗分局偵查隊長楊昭賢指出，警方經過一夜的清查，關於有網友透過網路直播傳遞錯誤訊息，造成網民誤解楊嫌被交保，一窩蜂前往田尾鄉住處，已傳喚全程直播的邱姓搬運工到案說明，邱男指自己也是網路上看到相關報導訊息，晚間十點多下班後開始開直播前往現場，供稱不知道此舉會引發巨大效應，對自己行為表示後悔。

楊昭賢說，楊嫌住處遭砸毀，田尾分駐所同仁第一時間獲報趕達現場，立刻安置楊母、保護其人身安全，隨後抵達現場的支援警力也迅速將民眾驅離，並且持續蒐證，掌握兩位動手砸毀損壞楊宅門窗與物品的民眾。因毀損罪屬於告訴乃論，警方確認楊母將會提告，將依法究辦。

彰化警方強調，女童遭虐死案，從22日案發日到女童死亡、檢方相驗，到進行解剖，都由蔡檢一路指揮主導，警方將配合檢方指示，持續將蒐證影片 、網路擷取畫面，併案交由檢方統一指揮偵辦。

(中時 )

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