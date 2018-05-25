以自由空間重新定義幸福！宜蘭之美登「威尼斯建築雙年展」

2018年05月25日 10:55 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣之美躍國際！從土地、人文、建築秀美學與自然！盼以建築反映臺灣價值 以自由空間重新定義幸福！文化部次長楊子葆24日出席威尼斯建築雙年展臺灣館開幕典禮，對參展建築團隊黃聲達建築師及田中央工作群長期以來在宜蘭深耕，以建築連結在地人民與山海水土，重視人與土地互動關係的理念深表贊同，也希望能藉由建築所反映的臺灣價值向國際發聲，同時呼應大會主題「自由空間」，展現臺灣在地開放、自由的力量，重新定義幸福。

文化部長期支持臺灣藝術家及創作團隊參加威尼斯雙年展，以提高臺灣藝術的國際能見度。如國立臺灣美術館自1989年起，便積極參與雙年展之建築展活動。本年威尼斯雙年展臺灣館同樣位於威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni），展覽為臺灣現代建築學會提案，王俊雄教授策劃之「活在宜蘭：連結山海水土」特展，並以黃聲遠建築師及田中央工作群團隊為參展代表。

楊次長在開幕典禮時指出，今年已經是臺灣第10次參與威尼斯建築雙年展，他很高興臺灣能以如此優秀的建築師來和世界交流，透過雙年展這個專業人士的社交場合來交朋友，讓國際看見臺灣價值。楊次長說，黃聲遠建築師和田中央工作室的作品告訴我們，建築不是菁英的炫耀，也不僅只是建築師的夢想，而是強調向居民學習，以共享價值的公共生活作為實踐建築的方案，讓人從心去感受幸福，讓生活變得更好。

楊次長表示，他最喜歡黃聲遠常說的：「真正的自由，不是離開，而是可以選擇留下來。」黃聲遠建築師及田中央工作室20多年來，在宜蘭營造了超過50個以留白為主要概念的自由場所，他很欽佩黃聲遠留在宜蘭這塊土地，改善人和土地環境之間的關係，讓建築不僅能遮風避雨，也能突顯在地的價值。

楊次長對策展人王俊雄教授及展覽顧問芬蘭建築師朱哈尼.帕拉斯瑪（Juhani Pallasmaa）表達謝意與敬意，由於他們精心地策展，使得臺灣得以透過建築與國際友人們互動交流，讓世人見證臺灣豐沛的文化活力。他也非常感謝中華民國外交部的協助、國立臺灣美術館規劃辦理展覽相關工作的付出，以及各協辦單位與贊助單位的大力支持，才得以讓展覽順利進行。

(中時電子報)