三寶無極限！跨越雙黃線撞車 老翁辯：機車撞汽車不用賠

2018年05月25日 11:22 中時 陳俊雄

竟有這款馬路三寶！巫姓老翁為了趕著去載孫子放學，騎機車跨越雙黃線逆向行駛，還迎面撞上對向貨車，但這名馬路三寶不僅堅稱自己沒錯，還對二噸重的客貨車和近百斤的機車擦撞，機車無損卻要賠上二萬多元的修車費感到不滿，要求法院判他免賠。

巫姓老翁在2016年7月29日傍晚5時許，駕駛重型機車行經新北市樹林區忠孝街與國凱街口時，因跨越雙黃線逆向行駛，迎面撞上丁姓男子剛上路3個月的新自用小貨車。

警方調查發現，巫姓老翁駕駛機車在劃有雙黃線的路段，由路側起駛違規斜穿道路，應為這起車禍的肇事原因，巫某應負所有賠償責任。

不過，這名馬路三寶卻霸氣回應「修理費太高了！且自己沒有錯！」拒絕賠償，保險公司遂代位向法院提出求償告訴。

巫姓老翁在法庭中聲稱，車禍後他要求丁男把車駛離路中心，但丁男卻忙著打電話，所以他把機車移到路旁，卻給自己添上麻煩；在警局作筆錄時，他因心急想去幼稚園接已下課之孫子，作筆錄的警察卻嫌我話太多，換了一個警察，丁男卻已離開警局，警察處理對他並不公平。

巫姓老翁還請求承審法官審酌，二噸重的客貨車和近百斤的機車擦撞，機車無損卻要賠上二萬多元的修車費，並不合理，請求駁回保險公司之訴判他免賠。

新北地院審理認為，巫姓老翁違規超越雙黃線肇禍要負肇事全責，以台灣區汽車修理工業同業公會鑑定車損於原廠的合理修復費用為零件、鈑金、烤漆共9190元，扣除折舊後判決巫姓老翁應賠8833元。

(中時 )