河岸野餐品春茗 新北茶上市

新北市將在6月2、3、9、10日連續2個周末，將在坪林舉辦「河岸野餐綠市集」、「出租茶青」活動。（葉德正攝）

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春茶上市，新北市府25日邀請烘焙職人陳郁芬與朱市長示範時下最流行的「包種茶髒髒包」並預告6月2、3、9、10日連續2個周末，將在坪林舉辦「河岸野餐綠市集」、「出租茶青」，邀請民眾來品茶食、呷茶、聽音樂，細品文山包種好滋味。

新北市農業局25日舉行活動開跑記者會，有「烘焙職人」之稱的陳郁芬，磨茶粉、灑糖霜髒髒包即完成，陳郁芬表示，包種茶香氣足，好喝、更好吃，沒有喝茶習慣的民眾，可嘗試保留自然原味的包種茶粉，直接沖泡、搭配甜點、烘焙、做飲品、冰品，都非常合適。

朱立倫表示，喝茶當然來坪林，但來坪林不能只喝茶。近來推廣結合在地商圈、茶葉文化及體驗旅遊，便是希望將「坪林包種茶」以更多元的型態推薦給我們消費者，來到坪林不只茶好喝，更可以欣賞山水美景、品嘗在地的茶粿、茶油麵線等外地吃不到的傳統美食，購買認明「新北好茶」比賽茶，買的安心也給我們茶農鼓勵。

本年度新北好茶春茶推廣會，6月2、3、9、10連續兩周周末於坪林茶業博物館旁展開，今年也與在地青年農民合作，推出「河岸野餐綠市集」、「出租茶青」，來河岸野餐，讓「型男茶青」帶你認識文山包種茶的魅力。6月16、17，舉辦消費地展售，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也買的到。

(中時 )

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