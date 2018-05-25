選舉查察揭牌 嚴懲不法賄選暴力

2018年05月25日 11:13 中時 張孝義

台北地檢署的查察賄選及暴力執行小組與最高檢察署的督導小組同步揭牌。（張孝義攝）

因應年底九合一選舉的秩序維持，設立在最高檢察署的查賄選暴力督導小組25日上午揭牌，法務部長邱太三致詞時表示，檢察機關已擬定積極查賄、壓制暴力、反賄選宣導等3大工作目標，將以公正、嚴密、迅速手段壓制不法，呼籲候選人勿以身試法。

除了最高檢察署成立的查察賄選暴力督導小組，各地方檢察署也同步成立查察賄選及暴力執行小組，25日上午同步揭牌。

檢察總長江惠民表示，距離年底選舉剩下半年，最高檢同步全國各地檢署正式成立查賄及暴力督導小組，宣告開始展開查賄工作，期盼所有候選人都能以乾淨的手法選舉，所有民眾也都能拒絕買票，讓大家能選出理想的候選人。

邱太三指出，針對上一次選舉、2014年度9合1選舉查賄統計，全國共169件、175名候選人，被檢方提出當選無效之訴，截至去年6月30日為止，全國共136件、145人被法院宣告當選無效。

邱太三說，檢警調的作為有時候會被其他候選人當作造勢、宣傳、抹黑的花招，因此檢警調將秉持公正、嚴密、迅速等三大準則，並透過建置可疑候選人的人脈、金脈資料庫，必要時以積極的監聽、搜索嚇阻賄選。

(中時 )