柯文哲說「要相信政府會守法」 李茂生用判例打臉

智慧路燈有隱私疑慮，柯文哲說「要相信政府」。（報系資料照 王英豪攝）

友善列印
中時電子報

北市府23日宣布，明年將選定內湖科學園區、松菸文創園區等地約1.2萬盞路燈，改為「智慧路燈」。由於智慧路燈可人臉辨識，引發隱私疑慮，柯文哲說「要相信政府會合法」。對此，台大法律系教授李茂生舉出法院判例打臉柯P，還表示「如果不懂法律的意義，歡迎到各處法律學院旁聽」。

智慧路燈近年來可說是遍地開花，各縣市政府爭相建置。然而正因為智慧路燈功能強大，可以做到監測、人臉辨識等功能，也讓民眾擔憂，電影《全民公敵》劇情將真實上演，一舉一動都遭政府監控，無處躲藏。

台北市長柯文哲要大家放心，說台灣有個資法，計畫會按照個資法的條件去做，「要相信政府會合法」。

李茂生在臉書貼出柯文哲回應「智慧路燈」的新聞，並表示，「選舉的季節即將到臨，各路人馬還是要謹言慎行一下比較好。如果不懂法律的意義，歡迎到各處法律學院旁聽。」

並貼出另外一個案例，表示「剛說完要相信政府會守法」，就「馬上被賞了個大耳光」。該則案例是，2017年智慧財產法院審理一件民眾涉嫌以BT下載電影的案件，發現警方直接向電信業者調取IP的使用者年籍資料及連絡方式；

合議庭認為，民眾網路IP與使用者資料結合時，不僅是個資，也是憲法保障的祕密通訊自由，警方未向法院聲請核發調取票，直接調取，與通訊保障及監察法不符，希望偵查機關能注意、研商改善！

網友也回應李教授，表示「要我相信政府會合法，那我寧願選擇相信吃大便是有益身體健康的」；「世間哪來侵害人權卻說自己不合法的政府」；「所以是用相信的。不是保證的。」

(中時電子報)

選舉查察揭牌 嚴懲不法賄選暴力 情侶凌晨公園約會 3男西瓜刀、電…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。