柯文哲說「要相信政府會守法」 李茂生用判例打臉

2018年05月25日 11:13 中時電子報 張達智

北市府23日宣布，明年將選定內湖科學園區、松菸文創園區等地約1.2萬盞路燈，改為「智慧路燈」。由於智慧路燈可人臉辨識，引發隱私疑慮，柯文哲說「要相信政府會合法」。對此，台大法律系教授李茂生舉出法院判例打臉柯P，還表示「如果不懂法律的意義，歡迎到各處法律學院旁聽」。

智慧路燈近年來可說是遍地開花，各縣市政府爭相建置。然而正因為智慧路燈功能強大，可以做到監測、人臉辨識等功能，也讓民眾擔憂，電影《全民公敵》劇情將真實上演，一舉一動都遭政府監控，無處躲藏。

台北市長柯文哲要大家放心，說台灣有個資法，計畫會按照個資法的條件去做，「要相信政府會合法」。

李茂生在臉書貼出柯文哲回應「智慧路燈」的新聞，並表示，「選舉的季節即將到臨，各路人馬還是要謹言慎行一下比較好。如果不懂法律的意義，歡迎到各處法律學院旁聽。」

並貼出另外一個案例，表示「剛說完要相信政府會守法」，就「馬上被賞了個大耳光」。該則案例是，2017年智慧財產法院審理一件民眾涉嫌以BT下載電影的案件，發現警方直接向電信業者調取IP的使用者年籍資料及連絡方式；

合議庭認為，民眾網路IP與使用者資料結合時，不僅是個資，也是憲法保障的祕密通訊自由，警方未向法院聲請核發調取票，直接調取，與通訊保障及監察法不符，希望偵查機關能注意、研商改善！

網友也回應李教授，表示「要我相信政府會合法，那我寧願選擇相信吃大便是有益身體健康的」；「世間哪來侵害人權卻說自己不合法的政府」；「所以是用相信的。不是保證的。」

(中時電子報)