台中工廠疑煮食不慎氣爆 6旬老闆燒傷送醫

氣爆威力及瞬間高溫造成廠內設備毀損。（王文吉翻攝）

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中時電子報
社會地方中心、中國時報
老舊平房改建的工廠驚傳氣爆，石棉瓦屋頂被炸出大洞，警消獲報到場搶救。（王文吉翻攝）
警消攜帶空氣瓶進入氣爆現場搜救，內部一遍凌亂，且佈滿煙塵。（王文吉翻攝）

台中發生一起工廠氣爆意外，一名63歲的工人被緊急送往醫院，全身百分之40面積二度燒傷，狀況相當嚴重！但幸好波及面積並不大，沒有延燒到其他住戶。

豐原區朴子街巷弄內1間磨砂加工廠上午發生氣爆，鄰居聽到爆炸巨響，外出查看，發現工廠屋頂石棉瓦被炸出一個大洞，趕緊呼叫左右鄰舍幫忙搶救，從屋內救出1名傷者。警消獲報到場，因現場並無火勢，立即將傷者61歲鄧男送衛服部豐原醫院救治。

台中市消防局指出，上午9時許接獲民眾報案指稱，聽到隔壁工廠有爆炸聲，屋頂石棉瓦整個炸出，立即進屋搶救，現場1名傷者，意識清楚，但身上有多處燒燙傷，急需送醫。勤務中心立即派遣豐原、石岡、及后里等分隊，出動9車25人，由小隊長柳柏全帶隊前往搶救。

警消到場後，發現氣爆現場為老舊平房，上方另加蓋石棉瓦屋頂，被氣爆威力炸破，屋內一片凌亂，煙塵瀰漫，並無火勢，因此沒有佈設水線灌救。61歲鄧姓傷者已被熱心鄰居救出，坐在路旁待援，救護人員初步檢視，雙手腳及臉部有二度燒燙傷，意識清楚，送衛福部豐原醫院救治。

鄧男向警消表示，他一早就聞到瓦斯味，當時在工廠後方的廚房煮東西，突然火熄了，他重新點火後，就氣爆了。豐原醫院表示，鄧男全身有35%面積燒燙傷，集中在四肢、頭部、臉部，另頭部及背部有撕裂傷，目前正聯繫中國附醫及梧棲童綜合醫院，安排轉送燒燙傷中心。

(中時電子報)

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