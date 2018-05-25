TPE48世界總選舉參戰 芒果天燈台味出擊

TPE48成員參選AKB總選舉賣台灣味。（TPE48 Entertainment提供）

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時報周刊
溫博鈞
TPE48成員總選舉海報可愛俏皮。（TPE48 Entertainment提供）

「AKB」偶像集團每年一大盛事、由粉絲投票選出下一張單曲演唱成員的「選拔總選舉」活動，自2009年開始舉辦至今年剛好是第10屆，規模擴大成為「世界選拔總選舉」。

今年剛成軍的「TPE48」有AKB48台灣徵選活動中脫穎而出的3位前AKB48台灣研究生(現為TPE48一期生)邱品涵、陳詩媛、陳詩雅，以及香港童星出身的冼迪琦，還有年僅12歲台日混血的本田柚萱，共5人報名參加。6月16日將於名古屋巨蛋發表激戰結果。

這次成員參選的目的是希望能夠打響TPE48的名氣、讓大家知道TPE48的存在並喜歡上TPE48，因此總選舉海報及自我宣傳影片的內容都非常有台灣味。其中邱品涵是以芒果、陳詩雅以台北101和珍奶、陳詩媛搬出天燈助陣。

而台日混血的本田柚萱的海報選用家喻戶曉的桃太郎概念、冼迪琦的海報則坐在融合港式飲茶以及小籠包兩種蒸籠，並用廣東話、中文、日文交雜錄製自我推薦影片。

去年達成三連霸的指原莉乃、常勝軍的AKB48柏木由紀、NMB48山本彩等人這次都不參選，去年第二名的渡邊麻友也已畢業的情況下，今年的贏家難以預料，盼TPE48成員能夠好好展現魅力，達成宣傳目標。

(時報周刊)

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