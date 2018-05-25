水湳智慧城打造全台最大的太陽能板發電公園

2018年05月25日 11:19 中時 盧金足

中央公園北端公138區即將5月底完成，將是率先帶頭興建能源自給自足的大型生態公園。（圖／台中市府提供）

水湳智慧城中央公園北端公138區拚5月底完工。（圖／台中市府提供）

展現低碳智慧精神！水湳智慧城中央公園北端公138區建置景觀池、12感官體驗談論體驗區、花市、果樹丘陵和管理中心，將於5月底完工，全區高度利用太陽能供應電力需求，南端水資中心近河南路公51停車場建置3000平方公尺太陽能板，全區太陽能板多達1萬平方公尺，是全台灣最大的太陽能板面積的發電公園。

公138區依地形地貌，設置7000平方公尺太陽能光電板系統已完工，運用太陽能吸收能源，電力提供全區公園自給自足，還能有餘電可轉賣給台電。

太陽能板設置於停車場上方，可達到全面遮蔭停車場效果，減少停車位直接日曬溫度，保留更多綠地空間，公138區的地景，除與太陽能板結合，透過天池與果樹丘陵的融合，降低太陽能板在視覺上的冷硬感，凸顯中央公園生態舒適的特性。

建設局長黃玉霖強調，充滿智慧又能自給自足的中央公園，隨處可見「低碳」、「智慧」、「創新」三大願景設計，尤其園區內太陽能發電預估每年可達188萬3035度，減碳800公噸，若以每天樹木吸收0.03公斤的碳計算，相當7萬3059棵樹木吸收碳量，相當於317戶家庭1年用電量。

公138區內即將完成的工程，包括一座景觀水池稱為「天池」，周圍種滿烏心石，展現豐富的綠意與水景，「天池」中心設置12感官談論體驗區，利用景觀池中心木製平台，提供遊客停留、休憩、對話、交流，透過朝向湖面逐漸下降的平台高度，創造不同距離及多元溝通的互動空間。

公138區的西北角山丘上，種滿水湳智慧城原有的果樹，天池以及果樹丘陵旁鄰近花卉區設置花市，未來可作為農民市集，全園區維護管理、資訊交換的中心的管理中心，設在公138區內，監控全公園的所有設施運作及安全。

中央公園北端公138區將在5月底完成，率先帶頭興建能源自給自足的大型生態公園，經濟效益上，可減少電費支出；社會效益上舒緩尖峰用電量；產業效益上，由政府帶頭示範綠能運用；在教育意義，落實再生能源使用節能減碳應，希望中央公園引領全台灣的公園成為潮流，具有指標性意義。

(中時 )