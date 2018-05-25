2018身障運大黑馬！中市林佳延跨界田徑驚破全國紀錄

2018年05月25日 14:51 中時 盧金足

2018年全國身心障礙國民運動會在嘉義市登場，台中市選手實力堅強。（圖／台中市府提供）

2018年全國身心障礙國民運動會在嘉義市登場，24日展開首日賽程，原專攻羽球的台中市選手林佳延，跨界挑戰田徑競賽，首日即奪百米短跑及推鉛球雙金，百米短跑更推進全國紀錄多達2秒37，堪稱最大黑馬。

兩年一度的全國身心障礙國民運動會，本屆台中市代表隊派出203名選手參加14項競賽，晚間開幕式由運動局長王慶堂率台中市代表隊繞場致意。截至昨日，台中市代表隊共獲22金、11銀、9銅，暫居全國第三名。

今年29歲的林佳延，本屆身障運棄羽球改練田徑，24日在肢障男子組T47級100公尺競賽飆出13秒74，改寫上屆16秒11紀錄，大幅推進2秒37，一舉奪金、締造新猷。林佳延趁勝追擊在肢障男子組F46級推鉛球競賽再下一城，以8.81公尺成績拿下個人第二金。

林佳延的田徑啟蒙教練謝緯億示，雖僅能在工作之餘訓練，但林佳延資質優異、賽前狀況調整良好，可望續寫佳績勇破全國。接下來林佳延將出戰肢障男子組T47級200公尺及肢障男子組F46級跳遠、鐵餅、標槍等競賽。

目前台中市代表隊勇奪11金、9銀、6銅佳績，並有3項打破大會紀錄、6項打破全國紀錄，包含：肢障男子組田徑推鉛球F37級郭常威（金牌破大會、破全國）、視障男子組游泳100公尺蝶式S13級陳世約（金牌破大會、破全國）、肢障男子組田徑100公尺T47級林佳延（金牌破大會、破全國）、肢障男子組田徑100公尺T34級陳昱豪（金牌破全國）、肢障男子組田徑100公尺T52級林建宏（金牌破全國）、肢障男子組田徑100公尺T52級黃景宏（銀牌破全國）。

(中時 )