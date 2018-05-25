香港腳好發期來了！男無視紅腫 竟惡化併發敗血症

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一名32歲男性罹患香港腳不以為意，沒想到從右腳趾紅腫，範圍擴大到足背，到成大斗六分院就診才得知演變成蜂窩性組織炎，經口服抗生素治療及局部抗黴菌藥膏治療後痊癒。醫師呼籲擦抗黴菌藥膏多數要擦一個月才會完全好，若中斷會復發。

成大斗六分院家醫科醫師周佑聰表示，香港腳經過適當的局部抗黴菌藥物治療，通常都能有不錯的療效，如放任足部傷口不處理，造成足部傷口惡化，皮膚無法阻擋外來細菌感染，就有可能惡化成蜂窩性組織炎，若患者若免疫力不佳，更有可能會併發會危及生命的敗血症。

一名患有糖尿病的72歲男性，左腳長期香港腳未治療，不僅紅腫擴大到足背、小腿，還合併腹股溝淋巴結腫大、發燒、畏寒，就醫時抽血檢查發現白血球數目增加及發炎指數上升，診斷為蜂窩性組織炎合併敗血症，經住院接受注射抗生素治療1週後才痊癒出院。

周佑聰指出，許多人使用抗黴菌藥膏在病灶不癢或外觀改善後就停藥，黴菌常常還沒有被完全殺死，很容易復發，坊間不同藥物的療程也不同，多數藥物需要連續使用一個月，也就是在治療到皮膚看起來完全正常後，可能仍需再多擦2星期才能停藥。

周醫師表示，預防香港腳的第一要件是保持雙腳乾燥，例如穿著吸汗的襪子、避免長時間穿不透氣的鞋子、洗完澡後把腳完全擦乾，避免與他人共用鞋襪，在公共場所更要盡量避免打赤腳。

(中時 )

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