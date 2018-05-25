粉紅豬小妹今夏席捲台北！展覽、音樂劇要你好看

2018年05月25日 11:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大小朋友照過來！橫跨五大洲風靡全球180個國家，來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩來台灣了！超人氣的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」將在6月16日至9月30日在士林科教館和喜歡佩佩的大小朋友們見面！展覽中可一窺「佩佩豬」一家的生活，拍照打卡都可愛！另還有機會看到佩佩豬唱歌跳舞！《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》於將在6月16、17日來到台北登上舞台與小朋友見面！本週日粉紅豬小妹佩佩也搶先現身台北，下午兩點、三點半、五點於台北誠品信義店-5F森活遊藝區和小朋友同歡。

乘上小火車，跟著爺爺豬一起去兜風！（時藝多媒體提供）

●超人氣粉紅豬小妹互動展 登台北科教館

小朋友最喜歡的卡通明星「佩佩豬」即將來台北和大家見面囉！超人氣的「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展」甫於台中站創下近15萬人次的觀展紀錄，可說是年度最受歡迎的展覽之一，主辦單位也聽到北部粉絲的熱情呼喚，大力爭取到台北站的展出。

佩佩要過生日囉！一起來幫她慶生吧！（時藝多媒體提供）

粉紅豬小妹互動展重現了佩佩豬一家人的歡樂家庭生活，除了還原動畫裡的經典場景，還有一比一等比例的佩佩豬及其他主要人物的公仔在展場中登場；此外，還展出了原創動畫繪稿，從人物設定到製作秘辛完整呈現，進而讓民眾進一步認識佩佩豬的誕生歷程。展覽中另外設有爺爺豬小火車、滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等超人氣互動設施。

《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》兒童音樂劇。（華研國際音樂提供）

●《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》兒童音樂劇6月首度登台

橫跨五大洲風靡全球180個國家，來自英國的家庭動畫《粉紅豬小妹》佩佩要來台灣了！《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》於2018年6月16、17日來到台北登上舞台與小朋友見面。我們最愛的佩佩豬首次以大玩偶比例踏上舞台閃耀登場，獻上前所未有的中英文場次盛大舞台演出。媽媽豬準備了特別盛宴，邀請了佩佩的好朋友們及所有大朋友小朋友們，一起歡慶聚會創造珍貴的回憶。

這個全球風行的舞台劇，滙聚新歌、遊戲、調皮活潑和充滿歡樂的笑聲，為你帶來一個又一個的驚喜。粉紅豬小妹佩佩也將於5月27日號下午兩點、三點半、五點於台北誠品信義店-5F森活遊藝區，搶先舉行小型派對與小朋友們一起同樂，現場可以與佩佩同樂一起唱唱跳跳，也可以畫畫及參與抽獎，除了有機會獲得佩佩準備的小禮物之外，幸運的抽中的小朋友還可以與佩佩合影唷(每場限前50位索取抽獎券，得獎者10位)！

本次《粉紅豬小妹音樂劇 - 歡樂派對》為佩佩豬首次以音樂舞台劇方式在亞洲巡演，同行的當然少不了她的爸爸媽媽、爺爺奶奶、經常喊「Dinosaur！」的弟弟喬治及所有好朋友們。作為亞洲第三站，除了原汁原味的英語加中文字幕模式，更加開了專屬台灣的全中文場次，豬豬們會以最開心活潑唱跳的方式，帶領台灣的小朋友們一起進行一個歡樂的派對。

(中時電子報)