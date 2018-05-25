百歲增二侯北人山水畫台灣展

2018年05月25日 11:26 中時電子報 綜合報導

臺北國父紀念館文華軒及二樓藝廊將於五月二十六日推出「百歲增二－－侯北人山水畫台灣展」。

侯北人先生1917年生遼寧省海城，今年百歲有二，目前定居美國加州。早年畢業於日本九州帝國大學，後隨河北省李仲常先生習畫，也曾求教於黃賓虹先生及海上鄭石橋先生。任「國大代表」時，與張君勱先生共同起草中華民國第一部《憲法》。1956年由香港移居美國，旅美期間召集熱愛中國繪畫人士，創立美國中華藝術學會。侯北人繪畫藝術是百年來海外華人美術思潮的典型代表。他的作品沿襲宋代的古典畫風，又包含了西方美學思想；風格貫穿中西，藝術成就受到中西方各界肯定。

侯北人作品沿襲宋代的古典畫風，又包含了西方美學思想。(主辦單位提供)

中國的潑墨潑彩始於六朝。梁張僧繇即於縑素之上以青綠重色，圖成峰嵐泉石。近現代中國畫的發展，受到城市化和國際文化交流的影響，張大千、劉海粟、朱屺瞻等在前人基礎上開拓了一種非常新穎而且具有現代感的新水墨風格—水墨重彩畫風。而享譽海內外的侯北人先生繼之以發展並創新，沒骨潑彩運用上的特異視角和睥睨古今的膽魄，強化彩墨不同質性溶于水中無法相容的特性，潑灑、重迭、沉漬、流動，極大地豐富和擴展了潑彩山水畫的技法，形成了色彩濃重，恣肆酣暢，不拘一格的新境界。侯北人的作品代表著中國文人畫藝術家的精髓，半師自然、半師心源；傳統的的主題和技法，從水墨畫到書法，又具有非常當代的視野。

這次展覽精選昆山市侯北人美術館所藏侯北人先生五十幅作品，同時也展出半世紀以來侯北人與張大千、傅抱石、朱屺瞻等大師交往的影像資料。此次來台展出是昆山市侯北人美術館委託兩岸書院策劃展出，臺灣中華兩岸創意城市文化推廣協會在台主辦。展覽期間自五月二十二日至五月三十日，主辦單位預計在五月二十六日舉辦開幕記者會。

(中時電子報)