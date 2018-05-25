布台斷交 美聯邦參眾議員公開聲援台灣

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美國聯邦參眾兩院重量級議員，本（24）日就布吉納法索與台灣斷交，公開表達對台灣支持，指出美國國會兩黨堅定與中華民國（台灣），勇敢的民主國家和忠誠的盟友站在一起。

布台斷交的消息傳出不到24小時內，美國國會3位參議員和9位眾議員分別以不同形式聲援台灣。除參院外委會亞太小組主席加德納在參院外委會聽證會中質詢國務卿蓬佩奧外，共和黨參議員魯比歐和克魯茲也分別表示，中國大陸正以侵略手段積極將台灣民主政體孤立於國際社會之外，共產中國孤立台灣舉動無效，因為美國將永遠支持在台北的朋友與盟友。

眾院外委會主席羅伊斯表達了對台灣的關切，包括被排除在WHA之外；榮譽主席羅斯萊赫蒂寧指出北京行徑惡霸，所有致力於自由之士均必須挺身而出並大聲說不可再如此。

眾院外委會亞太小組主席尤賀指出，當中國大陸最近以奪取兩個台灣邦交國，並阻撓台灣參與WHA等挑釁舉措危害台海穩定時，大陸外長卻說美陸應「妥善處理台灣議題」。兩面手法的侵略作為對任何人都沒好處，美國會與台灣站在一起。

眾院台灣連線共同主席迪亞茲 - 巴拉特、科技委員會環境小組主席比格斯，以及共和黨眾議員高沙 、金恩和民主黨佩恩、傑克森李等議員也紛紛在第一時間聲援台灣。駐美代表處對美國國會兩院參眾議員的支持，表示感謝。

(中時 )

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