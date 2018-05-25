台灣鳳梨外銷近5年增加5倍 創新高

2018年05月25日 11:19 中時 洪安怡

台灣鳳梨一直是具國際競爭力品項，為重點輔導外銷水果，主要外銷中國大陸及日本。依據農委會農糧署統計，鳳梨近5年外銷量由2012年4276公噸成長至去年2萬7439公噸，增加5倍，本年度截至本月24日已完成外銷檢疫3萬207公噸，較去年同期2萬6416公噸，增加14％。外銷數量逐年增長，不論出口量或出口值均勇奪第一。

由於過去屢屢傳出台灣水果外銷遭中國大陸打壓，但依據統計，台灣鳳梨外銷中國大陸，2016年1~4月共1萬7344公噸，去年同期共1萬5154公噸，今年同期為1萬7867公噸。農糧署指出，兩岸距離短，今天產地採收裝櫃，後天即可在對岸超市、量販店販售，因此兩岸水果貿易正常，外銷順暢，目前每週仍有800~1000公噸的外銷量。

農糧署表示，台灣鳳梨皮薄、肉質纖細、香味濃郁、果心可食用，深受國外買家肯定，品種多樣，農民運用不同產區、品種及搭配產期調節技術，可達周年生產，於成熟度8至9分採收，最能展現台灣金鑽鳳梨色香味及品種優勢。

農糧署強調，台灣鳳梨靠著品種的優勢及農民嚴謹栽培與品質管理，已成為外銷最大宗的水果，其保鮮與包裝貯運技術改良，具有拓展更多外銷市場潛力，有意加入生產的農民應謹慎評估風險，作好未來通路安排，有意願配合外銷者，更應與業者做好契約供應，才不致受到產量豐歉影響，維持穩定價格及收益。

此外，農糧署說，夏季為台灣水果最豐富的季節，本年因氣候平順少雨，香蕉、紅龍果、西瓜、芒果、荔枝及木瓜等各項水果品質皆優，是消費者大快朵頤的好機會，尤其鳳梨除了鮮食外也可來用來做果醬、入菜、煮湯、沙拉，變化方式多，值得趁著果實最甜美及價格最親民當季多加選購。

(中時 )