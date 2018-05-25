史特龍拜訪白宮 一張帥氣自拍被喊「總統好！」

史特龍在白宮這張自拍，讓不少網友留言高喊「總統好！」。（圖/Sylvester Stallone Instagram）

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中時電子報

據美國廣播電視網（ABC）報導，以「藍波」一角紅遍全球的好萊塢動作明星史特龍（Sylvester Stallone），稍早陪同前往白宮（White House）橢圓辦公室（Oval Office），見證川普（Donald Trump）特赦、已故非裔傳奇拳擊手傑克·約翰遜（Jack Johnson）的儀式。電影中總是飾演硬漢的史特龍，也在自己的Instagram上放了一張自拍照，其氣場和帥氣指數，讓網友們大呼「總統好！」。

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曾是美國首位非裔的重量級拳擊冠軍，約翰遜卻在1912年、因為種族歧視的《曼恩法》（Mann Act），被指控涉嫌以不道德目的跨州販運婦女，事實上只是開車載他女友、也是後來的妻子露西兒·卡麥隆（Lucille Cameron）出門，就因此遭到逮捕而坐牢一年。川普表示，「約翰遜理應獲得特赦，讓我們能匡正過去錯誤的歷史。」

Waiting for the moment to go into the oval office for the pardon of the great FIRST black heavy weight champion , Jack Johnson

Sly Stallone（@officialslystallone）分享的貼文 於 張貼

受邀前往白宮，與川普（圖前方）相見歡的「藍波」史特龍（圖後右二）。（圖/路透社）

席維斯·史特龍，1946年出生於紐約曼哈頓，現年70歲的他以《洛基》、《第一滴血》、《浴血任務》等系列電影奠定在好萊塢的武打明星地位，更以「約翰·藍波」的角色聞名全球。史特龍共經歷3段婚姻，最近一段在1997年與模特珍妮佛・弗萊文（Jennifer Flavin）結婚至今。他共有3名女兒：希斯丁、史嘉麗和蘇菲亞，都遺傳了母親強大的基因，經常成為娛樂圈追逐的嬌點。

史特龍（圖中央）與妻子珍妮佛・弗萊文（圖右二）、以及三個亮眼女兒希斯丁、史嘉麗和蘇菲亞合影。（達志影像/Shutterstock）

身為武打明星的他，與眾多好萊塢巨星政治立場不同，和曾擔任加州州長的老朋友阿諾都是共和黨的支持者，更在2008年公開支持參議員麥肯（John McCain）競選總統。在川普當選之初，更曾傳出有意借史特龍之力，協助管理國家藝術贊助基金會（National Endowment for the Arts），都讓他被視為川普的好朋友之一。川普今日在白宮也笑稱，自己也是長年的「藍波」粉絲之一！

(中時電子報)

文章來源：President Trump posthumously pardons boxer Jack Johnson

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