「杵狀」指甲是肺癌訊號！兩大異樣暗藏危機

2018年05月25日 11:38 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

你知道從指甲可以看出身體的健康狀態嗎？一般正常的指甲應該呈現平整、方圓，醫師表示，如果指甲突然變寬、變厚，小心身體出狀況，尤其「杵狀」指通常暗示肺部疾病，尤其是肺癌！

根據早安健康報導，一名40多歲的鋼琴老師，原本纖的十指，突然指尖出現腫脹、指甲向下彎，像是鐵錘棒棒糖，到醫院檢查才發現是肺癌，幸好提早發現、手術切除，保住一命。

長庚醫院皮膚科兼任教授楊志勛及台北長庚主治醫師李勇毅指出，杵狀指的特徵，是末端指節明顯變寬、增厚，指甲從根部到末端會呈拱形隆起，指端皮膚與指甲所構成的基底等於或大於180度，正常指甲從指端長出時是160度的鈍角。

大部分的杵狀指都暗示身體出狀況，其中最多的是肺部疾病。(圖/翻攝自早安健康)

大部分的杵狀指是手指末端骨組織和結締組織不正常增生所造成，以致末端指節鬆軟腫大，甲面也明顯下彎，有時周邊甲肉還會泛紅，看起來就像是棒槌。如果發生在單指，可能是局部的退化性關節炎，但如果是雙側、多個指頭都出現這種情況，一定要進行全身健康檢查。

醫師表示，包括肺結核、支氣管擴張症、慢性阻塞性肺病或是心肺循環異常、其他器官的腫瘤、生長激素異常的肢端肥大症也會出現指頭腫脹、指甲弧度異常的杵狀指；只有少數是因「原發性皮膚骨膜肥厚症」的天生異常。

(中時電子報)