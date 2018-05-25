NBA》格林致命失誤 火箭強壓勇士宣告聽牌

2018年05月25日 11:33 中時電子報 黃及人

哈登賽後興奮與母親蒙嘉在場邊親吻慶祝。(美聯社)

決定到底誰能率先聽牌的西區冠軍賽第5戰，25日在休士頓開打，由於卓雷蒙格林最後2.4秒發生致命失誤，葬送勇士最後生機，火箭驚險以98比94贏球，搶下3勝2敗的聽牌，接下來關鍵第6戰將於27日回到勇士主場進行。

勇士一開賽就相當低迷，外線手感奇差，更遭吉拉德格林連兩顆三分球偷襲，一度落後地主火箭11分，幸好杜蘭特單節獨拿11分，幫助勇士努力追上，打完首節，勇士仍以17比23落後，首節節奏幾乎都被火箭帶著走。

來到第2節，勇士的失誤仍然偏多，光在上半場就有8失誤，還好勇士換成「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生火力回溫，幫助勇士一舉追上，更靠卓雷蒙格林此節還剩24.7秒的罰球，雙方打完上半場，打成45比45平手僵局。

第3節雙方持續用三分外線互轟，火箭有保羅，勇士也有克雷湯普生，打完前3節，勇士僅以72比71小幅領先，不過保羅末節延續火燙手感，與哈登、艾瑞克戈登攜手幫助火箭超前，更在最後4分鐘，取得92比86領先。

可是勇士也靠克雷湯普生3罰俱中，以及卓雷蒙格林的補籃追上，不過艾瑞克戈登最後1分21秒投進三分球，擴大火箭領先到4分，卓雷蒙格林馬上投進三分球，可惜接下來勇士連兩波攻勢都沒法打進，只能趕緊故意犯規。

阿里查最後10秒站上罰球線，他卻兩罰中1，雙方差距只有2分，時間僅剩6.7秒，勇士這次趕緊喊出暫停，可是卓雷蒙格林卻在最後2.4秒發生致命掉球失誤，拱手把球權讓給火箭，艾瑞克戈登接著兩罰俱中，宣告火箭聽牌。

艾瑞克戈登無疑是火箭此役贏球的最大功臣，他拿全隊最高23分，包含最後101秒內包辦5分，保羅雖拿20分、7籃板與6助攻，卻在讀秒階段拉傷大腿，接下來能否上場還須觀察，全場三分球11投0的哈登，仍有19分。

杜蘭特攻下全場最高29分，卻在最後關頭徹底熄火，克雷湯普生23分，柯瑞也有22分、7籃板及6助攻，卓雷蒙格林雖拿12分、15籃板及4助攻，卻發生6失誤，其中最後1次失誤，很可能成為勇士無法衛冕的重要關鍵。

(中時電子報)