苗栗藍營內鬨風波 徐耀昌為失言向劉政鴻致歉

2018年05月25日 11:34 中時 陳慶居

積極尋求連任的徐耀昌，對言語不敬之處向前縣長劉政鴻致歉。（陳慶居攝）

國民黨副主席曾永權呼籲黨內團結，也期待鄉親支持國民黨繼續在苗栗執政，創造幸福山城。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌25日在國民黨縣黨部進行政情報告時，推崇前縣長劉政鴻9年任內有逾500件重大建設，也創造2300多億稅收卻只分配到300億稅款，苗栗縣負債600多億多，原因來自制度不公。徐耀昌說，劉是政壇大老，他如果言語上有不敬之處，願慎重致歉；不過尚未與劉取得聯繫，暫未回應。

下屆苗栗縣長選舉，國民黨內引發前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌內鬨風暴，這是劉促徐澄清財政問題還他公道之後，徐首度公開表達歉意。徐表示，期黨內朝包容、和諧、團結走向邁進，劉也傳承經驗，攜手策勵未來，也讓他政治生涯最後一次選舉圓滿畫下句點。

苗栗縣黨部25日上午邀集各區黨職幹部舉行輔選會報，中央黨部副主席曾永權、組發發主委李哲華、中常委林榮德及立委徐志榮、陳超明等人都出席。

徐志榮、陳超明分別針對財政窘境和徐耀昌要消滅劉派的傳言提出說明，也為徐澄清。徐志榮說，這是外界要分化國民黨的傳言，他也慎重向徐耀昌查證，徐耀昌要競選連任，絕不會這樣講話；陳超明則認為，苗栗縣努力創造稅收，未獲相對分配款，苗栗只有14％，反觀嘉義、屏東和台東，各有51、29甚至114％，對苗栗太不公平，也是造成縣府財政窘境主因。

徐耀昌推崇劉政鴻政績及政壇地位，他接任之初難免對縣府財政略有微詞，考量苗栗未來發展，希望見諒這個小老弟。徐受訪時，再次表達慎重致歉的誠意，希望未來4年施展中、長期政見，帶動山城建設起飛，吸引更多年輕人回流，也為自己政治生涯最後一役畫下完美句點。

(中時 )