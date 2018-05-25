苗栗藍營內鬨風波 徐耀昌為失言向劉政鴻致歉

國民黨副主席曾永權（右三）、立委和幹部，一起為國民黨為徐耀昌加油。（陳慶居攝）

友善列印
中時
積極尋求連任的徐耀昌，對言語不敬之處向前縣長劉政鴻致歉。（陳慶居攝）
國民黨副主席曾永權呼籲黨內團結，也期待鄉親支持國民黨繼續在苗栗執政，創造幸福山城。（陳慶居攝）

苗栗縣長徐耀昌25日在國民黨縣黨部進行政情報告時，推崇前縣長劉政鴻9年任內有逾500件重大建設，也創造2300多億稅收卻只分配到300億稅款，苗栗縣負債600多億多，原因來自制度不公。徐耀昌說，劉是政壇大老，他如果言語上有不敬之處，願慎重致歉；不過尚未與劉取得聯繫，暫未回應。

下屆苗栗縣長選舉，國民黨內引發前縣長劉政鴻與現任縣長徐耀昌內鬨風暴，這是劉促徐澄清財政問題還他公道之後，徐首度公開表達歉意。徐表示，期黨內朝包容、和諧、團結走向邁進，劉也傳承經驗，攜手策勵未來，也讓他政治生涯最後一次選舉圓滿畫下句點。

苗栗縣黨部25日上午邀集各區黨職幹部舉行輔選會報，中央黨部副主席曾永權、組發發主委李哲華、中常委林榮德及立委徐志榮、陳超明等人都出席。

徐志榮、陳超明分別針對財政窘境和徐耀昌要消滅劉派的傳言提出說明，也為徐澄清。徐志榮說，這是外界要分化國民黨的傳言，他也慎重向徐耀昌查證，徐耀昌要競選連任，絕不會這樣講話；陳超明則認為，苗栗縣努力創造稅收，未獲相對分配款，苗栗只有14％，反觀嘉義、屏東和台東，各有51、29甚至114％，對苗栗太不公平，也是造成縣府財政窘境主因。

徐耀昌推崇劉政鴻政績及政壇地位，他接任之初難免對縣府財政略有微詞，考量苗栗未來發展，希望見諒這個小老弟。徐受訪時，再次表達慎重致歉的誠意，希望未來4年施展中、長期政見，帶動山城建設起飛，吸引更多年輕人回流，也為自己政治生涯最後一役畫下完美句點。

(中時 )

剩18邦交國不能怪小英 黃暐瀚：… 黃智賢：蔡英文是北京的最佳同志

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。