網球》莎拉波娃vs納達爾！纏鬥兩分鐘分勝負

2018年05月25日 11:37 中時電子報 盧品青

Two minutes on court with the GOAT 🐐 @RafaelNadal #BucketList Was so nervous 😱😬 pic.twitter.com/mfUO2Xx79l — Maria Sharapova (@MariaSharapova) 2018年5月14日

莎拉波娃(Maria Sharapova)在紅土挑戰「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)！上次的羅馬大師賽，莎娃在練球時看到納達爾，要想要請他一起練，但是不敢開口。旁人勸她：「問一下不會怎樣，又不是要找他約會。」

事後莎娃把這段影片貼到推特，並表示「跟史上最偉大的選手對戰兩分鐘，好緊張喔。」兩人對打到最後是納達爾打出界，由莎娃獲勝。當然兩人都沒有用全力，特別是納達爾都還沒使出他的絕招上旋球。

不過，史上最偉大的球員？納達爾？

瑞士天王費德勒(Roger Federer)日前接受《華爾街日報》專訪，他大力讚揚美國女將小威廉絲(Serena Williams)：「她很可能是史上最偉大的網球選手。」

話一出口，記者立即問他「史上第一」是指所有選手還是女性選手？費德勒說是所有選手，於是「費德勒承認小威廉絲是史上第一」成為每家媒體的標題。

大家都知道納達爾、費德勒是宿敵，小威、莎娃也是宿敵。莎娃捧納達爾，費德勒就捧小威，這也成為網球迷之間的有趣話題。

莎娃後來在羅馬4強戰敗給球后哈麗普，納達爾摘下冠軍並奪回球王寶座。

(中時電子報)