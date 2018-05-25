《全台最速報》虐死女童犯眾怒 鄉民包圍殯儀館討公道

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中時電子報
綜合報導

◎虐死女童犯眾怒 鄉民包圍殯儀館討公道

彰化縣田尾鄉五歲女童遭虐死案，25日上午檢警排定在殯儀館解剖女童遺體釐清死因，但大批鄉民餘怒未消，昨晚先是在網路社群揪眾近300人至楊姓姨丈住處狠砸，大清早再度在殯儀館外集結欲幫女童討公道，主辦檢察官蔡勝浩抵達現場透過媒體呼籲網民保持理性、冷靜，楊姓兇嫌已經依殺人罪嫌遭到羈押禁見，交保是網路誤傳。

◎和春技術學院媒合就業 風電產業開出近200個職缺

大學畢業在即，又到了新鮮人求職旺季，和春技術學院與經濟部工業局24日在高雄臨海工業區服務中心合辦「高雄臨海工業區產學共榮競爭力人才需求媒合活動」，鎖定最近熱門的風電產業與智慧製造，開出近200個職缺，初步媒合率約50％。

◎比照高雄 台南市發警消繁危加給

台南市警消期待多年的繁重與危險加給，終於在民代連番要求下，台南市長李孟諺25日在台南市警5分局宣布正式編列在108年預算內，台南將比照高雄市模式發放，總經費約5億元左右，以不舉債為原則來籌編預算。

◎養鴨場埋爐渣遭檢舉 調查結果未達有害標準

民眾檢舉高市大寮一處養鴨場周邊遭掩埋含重金屬的爐渣，擔心可能遭混入集塵灰，造成戴奧辛汙染的風險很高，高市環保局25日澄清，去年已針對此處調查，現場開挖認定掩埋物均未超過有害事業廢棄物認定標準，本月24日再度前往稽查，養鴨區域沒有鋪設爐石，而進場道路鋪設物為氧化渣、還原渣，也並非會造成重大汙染的集塵灰。

(中時電子報)

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