甘草芭樂入味！「兒時夏趣」甜點憶台灣農村美好年代

2018年05月25日 11:51 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

彷彿坐上時光機！用夏日甜點讓我們走入60~70年代的台灣美好年代！兒時放學後，相約三五好友盪鞦韆、玩陀螺！玩累了，不忘了到雜貨店裡購買甘草芭樂、翠梅蓮子紅肉李等小吃零嘴！不知不覺，我們都已成長茁壯，為了工作家庭而奔波！然某一個午後下午，一個熟悉味道，精緻可愛的甜點讓我們回憶起童年的點點滴滴…

光著腳丫踩上泥巴地，和鄰居孩子一起在竹林裡、田野間打彈弓、擲陀螺，或合著手掌轉動手中的竹蜻蜓，這是台灣早期單純美好的歲月軌跡，也是許多旅人成長記憶裡最閃耀光芒的一段童年印記。

「兒時夏趣」系列甜點「陀螺」（左）、「兒時夏趣」系列甜點「青梅竹馬」。（誠品行旅提供）

承載著台灣深刻人文內蘊的eslite hotel誠品行旅，在初夏時刻於一樓The Lounge大廳書坊以「兒時夏趣」為主題推出一系列當季甜點，由點心房主廚陳松輝發揮文青繆思，將創作背景回歸40-70年代的農業生活，於七款嶄新甜點融入早年童趣與情景，同時也濃縮甘草芭樂、脆梅、蓮子及紅肉李等昔日垂手可得的夏日消暑聖品，在五感之間回味溫暖樸實的兒時回憶。

此季新品甜點包括：「陀螺」以伴隨孩子渡過快樂童年的傳統童玩為發想，將紅肉李與石榴揉為風味酸甜的內餡，在舌間轉動輕盈的夏天滋味。

「逃之夭夭」傳神演繹總愛補風捉影妖怪存在的孩提時代，並以蜜桃與荔枝的組合趣味呼應品名；「青梅竹馬」則以中國名酒竹葉青製成的慕斯與帶著脆梅香氣的蛋糕體構成綠色竹身，象徵早期與夥伴在竹林裡穿梭嬉戲的生活片段；「打不著」靈感來自廟會活動不可缺席的夏日零嘴-甘草芭樂，內餡採用紅心芭樂凍搭配甘草布丁，在甘美的餘韻裡追憶童年時光。

「兒時夏趣」系列甜點「逃之夭夭」（左）、「兒時夏趣」系列甜點「晴耕雨讀」。（誠品行旅提供）

香氣雅緻熟悉的「打不著」，靈感來自廟會活動不可缺席的夏日零嘴-甘草芭樂，將整顆紅心芭樂打成泥後製為爽口果凍，搭配甘草布丁與白巧克力慕斯，甘美的餘韻交織酸甜果香，嚐一口即回到童年時光。

溢著微微酒香的「晴耕雨讀」，意即晴天耕耘、雨天讀書，這是農業時期的詩情畫意，底層為口感細緻的桂花地瓜蛋糕，依序疊上板豆腐起司蛋糕及花生布丁，外層則是揉入鹿兒島名酒「晴耕雨讀」的慕斯，以白味噌與地瓜釀製的燒酒，華麗串連整體風味，表層再以波浪狀的蝶豆花象徵雨天時湖面濺起的美麗漣漪。

黝黑中透著螢亮光點的「留螢」，呼應唐朝詩人杜甫的詩句「紅燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢。」在鄉邊水間找尋一閃一閃飛舞著的火金姑，是小時候夏夜裡的絢麗日常，以柳橙蛋糕為主體，內餡為法國鳳梨果泥製成的鳳梨凍及椰子布丁，再以香茅芒果慕斯作結，以熱帶南洋元素堆疊沁涼食感。

青翠欲滴的「親荷」，宛如夏天盛開的荷葉，每當暑假時節，和兒時夥伴的娛樂之一，即是在荷塘裡釣魚和摘蓮蓬，其中蓮子鮮嫩多汁富有獨特清香，為午後相聚的時髦小點，主廚運用飄散桂花香氣的蓮子布丁搭襯酸甜的青蘋果凍，並以蓮子慕斯為外層，清爽的風味像是脣齒間的一縷微風，邀請旅人在味覺裡走一遍這片土地的歲月靜好，感受真摰的人文韻味！

(中時電子報)