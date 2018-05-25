空服員工會批實習生上機 民航局：國外早有案例

桃園市空服員職業工會不滿華航招募實習空服員，10餘名成員至民航局抗議。（陳祐誠攝）

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中華航空與國內4所大學合作招募「實習空服員」，規畫每月飛行60小時、每學期提供15萬元獎學金，但引來工會批評是藉機找廉價勞工，並質疑民航局進行中的審查只是配合華航演出。民航局則回應，只要是受過訓練合格的空服員，都可以穿上制服登機服務。

10餘名桃園市空服員職業工會成員上午在民航局前舉行記者會，質疑在法規、人力配置、風險責任都未釐清前，華航已大動作完成招募，令人擔心民航局的審查只是配合華航，並譏諷華航招募實習空服員的行為是「全球首創」。

民航局回應，美國、加拿大、新加坡的航空公司，都曾招募過實習空服員，華航這次的計畫並非獨創，但已要求華航補齊勞動部與教育部的相關規定，目前簽呈審查中。

民航局飛航標準組組長林俊良表示，一般產學合作是教育部與業者的問題，但空服員要上機服務，訓練計畫必須由民航局核准，航空公司召募進來的空服員，都要依照訓練計畫上課，時間約2個月。

林俊良強調，民航局並不在意航空公司使用的頭銜是「空服員」還是「實習空服員」，只看這個人有沒有通過安全訓練，通過訓練的空服員才可以穿上制服，且按法理來說，通過訓練就可以安排在班機限制的最低員額內。

華航也指出，招募實習空服員是回應學界期待，培育航空人才，相關規劃與作業皆符合教育部「專科以上學校產學合作實施辦法」，產學合作實習生適職性亦符合民航局《航空器飛航作業管理規則》。

華航表示，公司視飛航安全為企業存續的根本，產學合作實習生須通過與新進客艙組員完全相同訓練及考核，並在監督指導下進行機上實習，相關人力配置皆會報局核備。此外，現階段空服員不缺額，約3000餘名，產學計畫試行階段僅24名，比例極低，實習生的配置不影響飛安。

(中時 )

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