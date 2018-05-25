月內斷兩國 陸學者：北京警示蔡「拉美打陸」手法適可而止

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旺報

我非洲友邦布吉納法索24日宣布與台灣斷交，為本月1日繼多明尼加後，第二個與我斷交的國家；大陸涉台學者稱，吳釗燮負責外交後，通過拉攏美國來威脅大陸，一個月內台灣失去二個邦交國，意謂北京正以預防性措施提醒蔡當局「拉美打陸」手法應適可而止；也有學者稱，不統一的最大痛苦是兩岸成為有些國家勒索的對象，而承認是有代價的，大陸也不願意當傻瓜，「大陸真想挖台外交，就不會是現在這種步調，可以一口氣全部掉光」。

北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，隨著大陸崛起，這些國家選擇大陸的原因是經濟因素；其此，外交爭奪戰在馬英九時期，大陸可做可不做，但蔡英文上台後，特別是吳釗燮主政外交，推動《台灣旅行法》的「拉美打陸」策略、恐嚇威脅大陸，北京必當以自身方式作出回應，因此在一個月內斷兩國，警示意味相當濃厚，提醒兩岸問題沒有必要繞到美國，否則將得不償失。

李振廣說，蔡英文24日當晚的談話「很不友善」，但是色厲內荏，蔡曾說自己也是棋手，但政治還是要憑實力說話；至於台灣將嚴審大陸人士赴台，他認為，兩岸交流或受到影響，但大陸的門不會為台灣人民關上，「大陸人若去不成，也歡迎台灣人到大陸」。

上海東亞所所長章念馳表示，非洲國家隨著大陸影響力擴大、不願置身於外，中非合作將更趨緊密，且在蔡英文今年訪非前，布國就已蠢蠢欲動，並非突然轉向，斷交是大勢所趨。他並稱，把台灣外交全部挖光對大陸也沒有意思，不統一的最大痛苦是成為有些國家勒索的對象，承認是要有代價的，大陸也不願意當傻瓜，但他們倒向中國當然也歡迎，並非蔡當局所說封殺台灣外交。他還指出，「大陸真想挖台外交，就不會是現在這種步調，可以一口氣全部掉光。」

章念馳進一步說，蔡英文必須對深綠有所交代，因此態度漸趨強硬用以對抗大陸，但實際上毫無意義，蔡政府給台灣帶來如此災難、卻不好好反省；至於未來台灣將嚴審大陸人士赴台，他認為，這完全顯露出蔡政府赤裸的不自信心，只能用如此方式來維持自身支持率。

(旺報 )

奪邦交國 陸委會：嚴審大陸官員…

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