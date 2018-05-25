小琉球交通船等地即將播映「我是環保小導演」短片

2018年05月25日 12:01 中時電子報 綜合報導

「我是環保小導演」活動花絮。(中華電信基金會提供)

一群平均年齡不到13歲的小琉球5所學校學生代表，在「世界地球日」參加了中華電信基金會主辦的「我是環保小導演」活動，小導演們運用平板拍攝剪輯與後製，用創意的影像呼籲遊客落實「減塑旅行」，隨身攜帶水壺與環保餐具。未來前往小琉球觀光的遊客將會在屏東東港碼頭候船室、前往小琉球的船舶，以及小琉球遊客中心等地，欣賞到「我是環保小導演」的作品。

「我是環保小導演」作品中的「姊的減塑時代」影片，已於5月23日國際海龜日，在環保署舉辦的「無塑小琉球，綠蠵龜悠游─小琉球無塑/低碳島示範計畫」啟動記者會上公開播放。小琉球是臺灣離島中唯一的珊瑚礁島，也是全世界最容易親近海龜的地方。塑膠袋、塑膠吸管掉入海洋中很可能會被海龜誤食，導致海龜受傷甚至死亡。小導演透過影片，以在地小朋友的觀點來強調「少用塑膠袋」、「攜帶環保餐具」這些舉手之勞每一個人都做得到。

環保小導演訴說拍片感想。(中華電信基金會提供)

環保署將在小琉球增設多座飲水機站，讓民眾可以使用環保杯盛裝水，少買瓶裝水，減少塑膠廢棄物。中華電信與環保署合作，暑假旺季的7月至9月，中華電信用戶抵達屏東東港碼頭就會收到簡訊通知飲水機分布站點的訊息。中華電信與環保小導演、環保團體、當地居民以及政府部門，一起帶動無塑低碳觀光旅遊，為小琉球的生態維護做努力，共同期待「無塑低碳示範島嶼」的誕生。

(中時電子報)