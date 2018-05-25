他在部隊看與女友嘿咻的錄影「自慰」 下場慘兮兮！

男子因拍下與女友做愛過程，付出悲慘代價。(示意圖／取自達志影像)

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中時電子報
軍人用手機拍下與女友的做愛過程，因不熟新手機操作，刪除的影片又還原，下場慘遭求分還挨告。 (示意圖/翻攝推特)

新北市1名陳姓軍人，去年6月用手機錄下與女友的嘿咻性愛過程，事後當女友的面把影片刪除，但陳男收假回部隊後，發現影片未永久刪除，便還原檔案傳給女友，並留言：「每天看著它打手槍」，不料，女友翻臉兩人分手，還怒告陳男妨害秘密。

陳男當時收假回部隊後，發現與女友的做愛影片，還留在手機的「最近刪除」資料夾，於是還原檔案回相簿。不料，陳男竟把性愛影片傳給女友，還說「每天看著它打手槍」，引爆女友怒火，不停質問他「不是答應我刪除？」、「我怎麼相信你！」，

女友因擔心影片外流，要求陳男簽立切結書道歉，並答應刪除影片、絕不外流，陳男照辦，但女友仍氣到提分手，並控告陳男妨害秘密。

據蘋果日報報導，陳男出庭時辯稱，提議拍影片時女友有拒絕，但他表示拍完就刪除，女友也答應，他光明正大地在女友面前錄影，事後也當著女友的面刪除影片。只是他剛使用iPhone手機不久，不曉得刪除影片後還會保留在資料夾內1個月，他發現後沒想太多，就還原影片回相簿，並傳給女友，後來已確實刪除影片。

此外，警方獲報後，持搜索票至陳男住處搜索手機、電腦等物品，都沒有發現這段性愛影片有留存，而LINE對話記錄截圖當中，陳男傳影片給女友時的影片檔頭，也是漆黑一片，無從勘驗影片查知內容是否為陳男所偷拍，因此將陳男不起訴。

(中時電子報)

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