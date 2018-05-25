北市辦首長影片評比大賽市府挨轟成競選總部

台北市議員吳世正（左）25日揭露，市府舉辦首長影片評比大賽，質疑市長柯文哲對外稱降低選舉費用，事實上是拿公帑做個人宣傳。（張立勳攝）

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台北市議員吳世正25日爆料，北市觀傳局舉辦局處首長90秒影片評比大賽，甚至要求在選舉前拍攝完成，他痛批市長柯文哲說要設法降低選舉費用，原來真相是這樣，公私不分拿公帑做個人宣傳，觀傳局也變成「直播公司」；觀傳局對此澄清，沒有硬性規定局處要拍片。

觀傳局要求各局處在5至9月依提報時間拍攝90秒影片，上傳市府的「智慧台北幸福生活」臉書，吳世正說，各局處公務員為此忙翻，徒增冗事。

吳世正指出，觀傳局還鼓勵各局處邀市長拍片，因為找市長為影片拍攝花絮有加分效果，此舉明顯是為了幫市長打廣告，根本就是為選舉宣傳，甚至點閱率高、按讚數多或分享數多的影片，將提報市政會議給予獎勵，質疑這樣論功行賞的做法，恐怕也淪為局處動員衝高人氣的一場鬧劇。

吳世正表示，公務人員為了市長競選忙翻了，公務人員變競選人員，整個市府都是柯的競選總部，觀傳局變成「直播公司」、「網紅公司」，公款、公家單位是為了服務人民，不是要替市長競選。

他還說，柯文哲才講說要為選舉要抵押財產，先前燈節也是，減少競選支出很好，市府該做政策宣導，不是市長宣導，份際要拿捏好，要求各局處做政策宣導，市政不一定跟市長有關係，不該把市政宣導讓市長做秀。

對此，觀傳局主祕蕭君杰澄清，觀傳局僅匯整及流量統計，沒有指定廠商發布影片，在北市「智慧平台」播送影片，不必支出上架費用，要不要拍片或找市長都由局處決定，拍攝經費也都是由各局處決定。

(中時 )

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