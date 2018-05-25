7年專利訴訟蘋果勝出 三星遭判賠161億

2018年05月25日 12:13 中時電子報 李靖棠

據英國廣播公司（BBC）報導，全球兩大手機龍頭廠商蘋果（APPLE）與三星（Samsung），從2011年因為爭奪專利所有權而開啟的訴訟案，終於在纏訟7年後落幕。美國加州聖荷西聯邦地區法院（San Jose district courtroom）陪審團做出最新裁決，判定三星侵犯蘋果專利，需向蘋果公司賠償5.39億美元（約161.2億台幣）的金額。

裁決出爐後，蘋果第一時間發出聲明稿表示，「對於陪審團裁定，三星需支付專利使用費一事感到認同。在這件訴訟案中，我們爭的並不是賠償金，而是對許許多多在蘋果內辛勤工作的人員，給予一個認可和交代。」但敗訴的一方、三星對此判決相當不滿，認為蘋果和法院要求以整隻手機獲利為基準，計算賠償金額實屬不公平，他們不應該支付如此龐大的賠償金。

事實上，蘋果最早提出的賠償金，其實是高達10億美元（約299.1億台幣）的天價；與三星認知的2,800萬美元（約8.37億台幣）有如天壤之別。而蘋果2011年不滿iPhone手機專利遭侵犯，對三星提出控訴，稱其抄襲黑色螢幕面板、弧形邊緣和外框，及彩色的應用軟體圖示等3項設計專利；而此次判決書內，除整體設計賠償外，還包含兩項專利的侵犯賠償500萬美元（約1.5億台幣），恐讓三星集團荷包與獲利大失血。

(中時電子報)