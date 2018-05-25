撞死最高法院優遇庭長 司機緩起訴

2018年05月25日 12:26 中時 張孝義

最高法院優遇庭長紀俊乾今年1月29日清晨，在台北市青島東路、林森南路的行人穿越道遭公車撞傷送醫急救，經近1個月的救治仍於2月26日不治死亡，肇事的黎姓公車司機深具悔意、道歉，連帶公司賠償800多萬元，雙方和解，家屬撤告，台北地檢署將黎以須支付公庫5萬元條件緩起訴。

今年1月29日清晨6時許，紀俊乾外出運動、買報紙，徒步行經台北市青島東路、林森南路的行人穿越道時，遭正欲左轉林森南路的307號公車撞傷倒地、失去意識，警方趕抵後並未在他身上找到證件，以紀的手機撥話聯繫上家屬，證實傷者竟是紀俊乾，經送醫急救近29日，紀俊乾仍於2月26日逝世於台大醫院。

黎姓司機被依業務過失致死罪移送北檢，檢察官移請調解時，黎向家屬道歉、表示願意賠償，最後與客運公司連帶賠償800多萬元，家屬同意不再追究同一事件的刑、民事責任；檢方審酌黎犯後態度良好，給予緩起訴處分2年，並命繳5萬元處分金。

紀俊乾擔任最高法院法官、庭長18年，辦理刑事訴訟審判業務，長期擔任司法院刑事訴訟法研究修正委員會委員、刑事確定裁判審核委員、裁判書類通俗化研究小組召集人，並在司法院法官學院、法務部司法官學院擔任講座，品操優異，待人誠懇，極受法界敬重。

(中時 )