NBA》科爾：聽來很瘋狂 但當前處境感覺不錯

2018年05月25日 12:34 中時電子報 黃及人

就算衛冕軍勇士在西區冠軍賽處於2比3逆境，勇士總教練科爾賽後卻毫不緊張，甚至語出驚人表示，「我知道這樣說起來很瘋狂，但我對我們當前處境感覺不錯，因為我知道自己在場上看到了什麼！」看來科爾仍然信心十足。

「我們今晚防守表現很出色，我們打出我們應該打出的一切，」科爾表示，「只是我們發生太多失誤了(勇士全場16失誤)，也有過多接觸上的犯規(火箭全場罰球31次)，如果我們可以冷靜下來，我們的狀態仍然可以相當精彩。」

至於卓雷蒙格林最後關頭的失誤，科爾表示，當時還剩4秒，火箭還有1次犯規空間可以使用，所以科爾選擇讓柯瑞持球推進，「我原本以為他們會對柯瑞犯規，結果柯瑞做出正確的決策，把球傳給了卓雷蒙格林。」

「我認為格林看到一條通往籃框的道路，所以他以為自己可以帶球衝進禁區灌籃，當然我必須去看一下重播畫面，但他太匆促了一點，才會意外掉球，」科爾說，「但那個回合已經打出來了，只可惜結果不如人意。」

雖拿全場最高29分，卻沒傳出任何助攻(生涯第4次)的杜蘭特賽後表示，「面對在主場進行的G6，我們深具信心，過去兩場比賽，我們都沒好好終結，但我們會從中吸取教訓，我們在主場還有機會，也一定會準備好的。」

(中時電子報)