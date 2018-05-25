調查局破獲隱形偵探網站 賣手機木馬程式竊秘

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調查局台南市調查處破獲兩岸三地最大的手機木馬程式販售網站「隱形偵探」，並於高雄市林園區及小港區，查獲該網站在台唯一代理人的龔姓女子，並扣押龔女用來聯繫其他共犯的手機及客戶名單。調查人員初步清查，發現已有上百人透過該網站購買竊取程式，除向銀行凍結收受贓款的金融帳號外，全案也依妨害電腦使用罪、妨害秘密罪及違反洗錢防制法等移送高雄地檢署偵辦。

市調處指出，該「隱形偵探」網站宣稱透過該網站提供的手機木馬程式，可竊取被害人手機內之簡訊、通話紀錄、GPS定位、多媒體、通訊錄、行事曆及Line、WeChat等通訊App內容。

偵訊中，龔女坦承參加「隱形偵探」網站，除提供自己金融帳戶供網站經營者收取購買手機木馬程式的不法所得外，還多次前往中國大陸開立其他金融帳戶及交付提款卡供網站經營者使用等，近2年來已收取新台幣數百萬元，也有數百人的手機被植入「隱形偵探」木馬程式後，非公開的言論、活動及談話等遭竊取。

調查局呼籲，憲法第12條保障人民有秘密通訊的自由，司法機關調取通信紀錄及通信者資料均應遵守通訊保障及監察法的相關規定，非法取得資料者須負民、刑責任；至於販售手機木馬程式及利用該程式竊取他人者，均有觸犯刑法妨害秘密罪，可分別處5年以下及3年以下有期徒刑，請民眾不要任意安裝來路不明的App，並尊重他人使用手機秘密通訊的權利，以免觸犯刑責。

(中時 )

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