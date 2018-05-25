綠委疑男足教練違法赴陸兼職 體育署允再了解

2018年05月25日 13:28 中時 鄭舲

綠委劉世芳今天舉行記者會指出，中華男足總教練懷特（Gary White）傳出前往大陸參加中國足協U19國際邀請賽，引發爭議。體育署表示，國家隊總教練不分國籍都不得兼職，懷特此行是以運動品牌公司顧問的身分受邀前往，並非兼職，也未拿錢，體育署會再進一步了解。

劉世芳表示，中華男足將於6月出發至印度參加國際足球邀請賽，但總教練懷特卻傳出參加由中國足協舉辦的熊貓盃國際青年足球邀請賽，並擔任大陸代表隊顧問。劉世芳質疑，在台灣領取高達新台幣48萬的月薪，卻腳踏兩條船赴陸兼職，恐影響球隊士氣，更是球迷與社會所不容。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，根據合約規範，身為國家代表隊教練，無論是我國籍或外國籍，都不能兼職。但根據體育署初步了解，懷特在受聘為中華男足總教練前，就已擔任某運動品牌顧問，此行是應運動品牌邀請，前往大陸參加活動，擔任技術顧問，並非兼職、也沒有拿錢，體育署會進一步了解。

中華足協則發表聲明表示，懷特此行是以運動品牌公司顧問身分受邀前往大陸，事前已向足協報備，且懷特利用這次參訪機會，與各國教練充分交流資訊、吸取最新訓練方式，對我國男足國家隊訓練大有幫助。對於外界刻意捕風捉影、操作輿論的行為，影響懷特與足協的聲譽，足協深表遺憾。

(中時 )