綠委疑男足教練違法赴陸兼職 體育署允再了解

友善列印
中時

綠委劉世芳今天舉行記者會指出，中華男足總教練懷特（Gary White）傳出前往大陸參加中國足協U19國際邀請賽，引發爭議。體育署表示，國家隊總教練不分國籍都不得兼職，懷特此行是以運動品牌公司顧問的身分受邀前往，並非兼職，也未拿錢，體育署會再進一步了解。

劉世芳表示，中華男足將於6月出發至印度參加國際足球邀請賽，但總教練懷特卻傳出參加由中國足協舉辦的熊貓盃國際青年足球邀請賽，並擔任大陸代表隊顧問。劉世芳質疑，在台灣領取高達新台幣48萬的月薪，卻腳踏兩條船赴陸兼職，恐影響球隊士氣，更是球迷與社會所不容。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，根據合約規範，身為國家代表隊教練，無論是我國籍或外國籍，都不能兼職。但根據體育署初步了解，懷特在受聘為中華男足總教練前，就已擔任某運動品牌顧問，此行是應運動品牌邀請，前往大陸參加活動，擔任技術顧問，並非兼職、也沒有拿錢，體育署會進一步了解。

中華足協則發表聲明表示，懷特此行是以運動品牌公司顧問身分受邀前往大陸，事前已向足協報備，且懷特利用這次參訪機會，與各國教練充分交流資訊、吸取最新訓練方式，對我國男足國家隊訓練大有幫助。對於外界刻意捕風捉影、操作輿論的行為，影響懷特與足協的聲譽，足協深表遺憾。

(中時 )

北市辦首長影片評比大賽市府挨轟… 列舉蔡英文執政兩年一直説「不會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。