可惡！原鄉小學被消費 詐騙網站賣假愛心皮包

2018年05月25日 13:00 中時 廖肇祥

詐騙集團消費仁愛鄉萬豐國小，盜用學童肖像及報導，販售假愛心皮包，還將校名打成「千豐國小」（黃框處）。（廖肇祥攝）

詐騙集團消費仁愛鄉萬豐國小，盜用學童肖像及報導，販售假愛心皮包，學校所在地「曲冰部落」，變成「曲賓部落」（藍框處）。（廖肇祥翻攝）

詐騙集團消費仁愛鄉萬豐國小，盜用學童肖像及相關報導，販售假愛心皮包。（廖肇祥翻攝）

萬豐國小販售自己製作的手工皮包籌措畢業旅行旅費，結餘款並捐作埔基醫院長照教學大樓興建基金。（廖肇祥攝）

網路詐騙竟消費原鄉小學！仁愛鄉萬豐國小小朋友自行製作皮雕、皮包，籌措畢業旅行旅費的故事及學童肖像，竟遭到詐騙網站利用，販售來路不明的皮包，校方已報案，並呼籲民眾千萬不要受騙上當。

萬豐國小的學童，主要來自曲冰部落的小朋友，父母親多數從事農作或零工，家境並不豐裕，為了讓學童瞭解不能不勞而獲的道理，約6年前，在皮雕工藝老師曹峻昌的陪伴指導下，嘗試皮革工藝，利用課餘及晚間製作皮包、鑰匙圈，賣給愛心人士，所得用來做環保畢業旅行的基金，曾去過墾丁、澎湖旅行，難能可貴的是，旅行結餘款並不是任意花用，而是贊助埔里基督教醫院蓋長期教學大樓。

學童自力畢旅、做愛心的故事感動各界，台灣高鐵曾經大方贊助畢業學童台中到高雄的來回直達車票，彰化和美的林老闆，以非常非常優惠的價格，讓學童擁有高質感的頂級牛革，做更美觀耐用的皮件，但這愛在山中迴響的故事，卻被不肖詐騙集團利用來製作詐騙網站，博取大眾的同情心，賺取不義之財。

曹峻昌憤怒的表示，該網站擷取台灣各大媒體報導萬豐國小製作手工皮包籌措畢旅旅費的影片或畫面，販售的卻是來路不明的皮包，更扯的是，內文連地名、校名張冠李戴，寫著「台灣南投縣仁愛鄉『曲賓』部落『千豐』國小圓夢」，曹峻昌痛斥：「很糟糕」、「好手好腳有頭腦請不要消費原鄉小學」。

萬豐國小校長高天龍表示，已依法報案處理，並與律師、資訊工程師討論要如何處置，許多支持萬豐國小的民眾、家長表示，「這實在太扯、太可惡了！希望能將歹徒繩之以法」。

(中時 )