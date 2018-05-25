省電費 台北科大擬在中午排課

2018年05月25日 13:11 中時 郭韋綺

今年電價將調漲，尤其針對用電大戶調整漲幅達4%~4.5%的電費，今天(25日)在高雄大學進行大學教務校務聯席會議，邀請大學相關主管報告「大學節能減電辦理成效之經驗分享」，不少大學考慮避開用電尖峰時段，把課盡量排到中午12時至1時，力拚節電、降低電費。

台北科技大學目前實施節能減電措施，包括設置電力監控系統、變壓器合併、宿舍熱泵系統，增設太陽光電板、大樓燈具汰換，還有教室節能監控、電梯煞車動能監控進行全校大節電。另還調整與台電用電契約容量，跟台電簽契約設定尖峰用電，藉此讓電費降低。

針對今年台電採電費三段式計費，北科大提出中午也排課的構想，總務長陳昭榮表示，根據台電公布尖峰時段及半尖峰時段，12時1時電費每度4元，比尖峰時間的上午10時至12時、下午1時至5時每度6元，電費相對便宜，因此考慮把課盡量排在中午。

陳昭榮說，為落實監控節電，校內各系所都有獨立電表，且訂定節能績效措施，節電成效好就把剩下來電費回饋到系上的經常門，但只要系上用電較前年增加2%或1.5%，就扣減下年度該系所經費，藉此鼓勵節約用電。

高雄大學總務長甯蜀光說，學校節電，攸關學校經營成本，但在盡可能節電下，以不影響學生用電為主。

教育部高教司專門委員梁學政表示，會跟台電協商提供教育用途優惠電價，但長期還是鼓勵各校落實節電。

(中時 )