沒校長螺絲鬆了？ 台大爆3登革熱確診案例

2018年05月25日 13:09 中時 吳堂靖

台大學生赴泰國旅遊，爆出感染登革熱疫情！北市衛生局證實3起確診案例，包含1位登山社老師及2名學生，20日回國後出現腹瀉、發燒等症狀，其中兩名住院恢復中，由於距離學生已回國數日，可感染期也仍於宿舍、校園走動，校方卻未有積極作為，遭到網友質疑「沒校長群龍無首，校園安全也出現漏洞？」

衛生局表示，經進一步比對3名確診個案潛伏期與活動地區皆於泰國，判定為境外移入群聚，其中2名個案是台大登山社團學生，本月10日至20日期間，由教練帶領至泰國喀比島登山攀岩。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，指標個案為32歲男性，19日出現發燒、腹瀉、肌肉痛症狀，20日返國於機場篩檢站被發現並採檢送驗，21日經疾管署確診，目前於校舍自主健康管理中。

另3位同行的教練與學生，其中2位分別於15日及22日出現腹瀉及紅疹等症狀，經採檢送驗確診登革熱，目前1例於校舍自主，健康管理，1例住院治療中另1名接觸者，採檢送驗研判中。

衛生局表示，今年截至5月24日，全國登革熱個案共計57例，台北市17例，皆為境外移入，以泰國及馬來西亞各5例最多、其次是印尼3例、菲律賓2例，越南及奈及利亞各1例。

衛生局指出，今天下午將與台大校方、教育部、衛福部疾管署、環保局等單位，舉行緊急召開應變會議，共同處理防治事宜，另環保局、區公所也同步大規模動員協助，加強環境孳清及噴消。

(中時 )