台日生態互惠 東武動物園與新竹市簽約

新竹市立動物園主任楊家民（左）25日向日本東京東武動物公園社長日置岳人（右二）等人，說明動物園再生計畫細節。（徐養齡攝）

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日本東京東武動物公園社長日置岳人（右）25日贈送象徵「男子漢的勇氣」的迷你日本武士鎧甲，由副市長沈慧虹代表接受。（徐養齡攝）
新竹市立動物園25日與日本東京東武動物公園舉行簽約儀式。（徐養齡攝）
新竹市立動物園25日與日本東京東武動物公園舉行簽約儀式。（徐養齡攝）

新竹市立動物園國民外交再添一筆，日本東京東武動物公園25日專程赴竹市簽署友好協議，副市長沈慧虹向日方介紹密集進行中的動物園再生計畫，將打造類棲地動物園，台日2座動物園未來將共同為動物營造更「宜家」的環境。

日本東武動物公園由社長日置岳人率團參訪新竹市立動物園，了解竹市在有限環境及資源中，仍試圖為動物創造更美好的居住環境，日置岳人聽聞市長林智堅是動物園頭號粉絲，更留下深刻印象，「從沒看過政治人物這麼關心動物園！」

動物園主任楊家民表示，再生計畫完成後的市立動物園，將與緊鄰的新竹公園呈現完整的休憩、觀光能量，包含具工藝特色的玻璃工藝館、假日市集、日式湖畔料亭與麗池公園等，歡迎日本遊客造訪新竹，促進雙邊的觀光交流發展。

日置岳人表示，東武動物公園成立37年，是融合遊樂園、動物園及水樂園的綜合性動物園，園內明星首推白老虎，深受遊客們的喜愛，另有世界首座螢火蟲觀賞館及主題花園，是東京除了上野動物園外，另一知名動物園。

他認為，新竹動物園與周邊人文景點及親山接軌，是市民常造訪休憩的選擇，富有深厚生命教育意涵，盼兩園未來透過各項交流及合作，共同為動物福利盡一份心力。

(中時 )

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