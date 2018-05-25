NBA》保羅腿傷不樂觀？丹托尼：明天再說

保羅右大腿的傷勢狀況，將成西區冠軍賽最大變數。(美聯社)

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中時電子報

儘管火箭在西區冠軍賽驚險擊退勇士，取得3比2聽牌優勢，火箭全隊上下卻開心不了多久，因為當家控衛保羅讀秒階段不慎拉傷右大腿，更因接受治療缺席賽後記者會，情況看來相當不樂觀，火箭總教練丹托尼表示，「明天再說！」

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「保羅會在明天接受傷情評估，假如他接下來G6能打，那當然很棒，假如他不能打的話，我們也有足夠的球員，」堅持只用7人輪替的丹托尼表示，「保羅當前很擔心自己的腿傷，如果他回不來，艾瑞克戈登將擔任組織者角色。」

火箭當前不只需要擔心保羅的腿傷，包含G5的三分球投11中0，「大鬍子」哈登目前已經連續20次三分球出手沒進，不過丹托尼很有信心表示，「這是正常的，對吧？我想下場比賽，哈登應該會連續投進10顆三分球。」

就連哈登自己也毫不在意，「我沒法把球投進，但我們卻在贏球，因為我們在防守端努力競爭，就能幫助我們贏球，也讓我的隊友擁有更多進球機會，所以我不在乎沒法投進三分球，現在最重要的是在防守端保持專注。」

林書豪也在個人推特上表達看法，「我們有機會看到火箭出戰塞爾提克的總冠軍賽戲碼了嗎？我超愛當前這種緊張刺激的局面。」只是豪哥這次或許把話說太快了，接下來不管東區或西區冠軍賽的戰況，仍然充滿相當大的變數。

(中時電子報)

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