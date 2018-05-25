列舉蔡英文執政兩年一直説「不會」 洪孟楷怒嗆：你會什麼？

2018年05月25日 13:16 中時電子報 陳怡文

蔡英文執政滿兩年，但邦交已斷四國，而蔡總統回覆的強度一次比一次升高，但再說「不會忍讓」後，蔡政府到底能拿出什麼實際作為？國民黨文傳會副主委洪孟楷列舉小英的「不會」一覽表，直嗆「告訴國人同胞，您會什麼可以嗎？」

洪孟楷表示過去兩年多蔡英文講了無數次「不會」，但最後情況都仍然沒有變好，以下為蔡英文「不會」一覽表：

◎ 選前：

一、蔡英文：「不會」減少陸客來台總量。結果陸客來台數腰斬、觀光飯店旅遊餐飲業者叫苦連天。

二、蔡英文：「不會」讓人民在缺電、核電二選一。結果全台大跳電，核二核三廠重啟。

◎ 選後：

三、向原民道歉，蔡：「不會」在自己土地流浪。結果兩年過去，原民轉型正義停擺。

四、司改會議，蔡英文：「不會」開完會船過水無痕。結果司改改革被質疑玩假的。

五、環團拜會，蔡英文：「不會」為了開發犧牲一切。結果開發繼續，沒有人是局外人被請出總統府。還要興建深澳燃煤電廠。

六、談兩岸關係，蔡：「不會」暴走、「不會」僵住。結果兩岸從冷凍變停滯，最僵局的兩岸關係。

七、台多斷交，蔡英文「不會」犧牲委屈求全。結果不到一個月，又斷交一個友邦。

八、老兵孤墳無人掃，蔡英文「不會」忘記為國犧牲的人。結果軍公教人員年金改革大力推動不手軟。

如今，蔡總統又說「不會」忍讓，但依據過往經驗，這更像是張下台階的空頭支票，蔡總統不覺得被自我打臉嗎？中國大陸對我友邦的威脅利誘從來都不曾少過，相信友邦與我國斷交會後悔的，只會是友邦。

但若一個國家的領導人，在外交斷交議題上束手無策，只能事後記者會放話怪罪別人，而從來都不檢討自己的政治意識形態讓兩岸關係冷凍，相信蔡英文的「不會」語錄，仍然會持續發生。

(中時電子報)