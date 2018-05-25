立委楊鎮浯宣布參選 對決陳福海進軍縣府

立委楊鎮浯（中）宣布參選金門縣長，與服務團隊一起加油打氣。（李金生攝）

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立委楊鎮浯強調以「找回價值、開創新局」8字，與鄉親攜手推動金門邁向一個嶄新未來。（李金生攝）
國民黨金門縣黨部主委林芳旋強調，楊鎮浯是找回金門價值，開創金門新局的優秀人才。（李金生攝）
楊鎮浯接受媒體聯訪時強調，他決心承擔為金門前途和鄉親福祉打拚的重責大任。（李金生攝）

年底大選最前線的金門縣長一戰，確定由國民黨籍現任立委楊鎮浯對決無黨籍縣長陳福海。楊鎮浯今（25）日在國民黨縣黨部宣布接受黨中央徵召，承擔為金門前途和鄉親福祉打拚的重責大任。

帶領台金服務團隊誓師決戰的楊鎮浯強調，他以「真實」2字即「真誠的做人，實在的做事」做為競選主軸，同時以「找回價值、開創新局」8字，與鄉親攜手推動金門邁向一個嶄新未來。

楊鎮浯表示，他決心參選的原因之一是年底一役，對國民黨與中華民國的生存至關重要，若只為自己前途，只為政治算計，如何對得起疼惜他，寄希望於他的鄉親，因此毅然扛起這個讓黨更好，讓金門更好的重任。

另外，他每天往返台金，看到台灣在內鬥消耗，同時也看到金門在「空轉」，中央和地方主政者對金門的現在與未來面臨的問題，均沒放在心裡和面對解決，更讓他決心奉獻熱愛的家鄉。

至於有鄉親質疑他的立委做一半，就出來選縣長，楊鎮浯也對沒有「做滿」表達歉意，但他強調在過去的1000多個日子裡，無時無刻都在打拼，例如爭取醫療專機的進駐、金門警消人力的增補，金門大學預算增加1.3億元、金門醫院折舊預算和爭取疏運加班機183架次、料羅港消分隊的成立與進駐，以及服務鄉親案件近3000件等，絕對沒有違背對鄉親的承諾，到底有沒有「做好」？眼睛雪亮的鄉親自有公評。

楊鎮浯強調，這是一場不對稱的選戰，對手擁有眾多行政資源，而他只有夥伴與鄉親，但他會堅持為金門這塊土地打拚的初衷，最重要的是這場選戰不是個人前途的選擇，而是世代、價值觀的選擇，它將決定金門的未來發展。

金門縣黨部主委林芳旋則表示，國民黨忠貞黨員及基層民意不滿陳福海縣長諸多施政措施，對未來金門整體發展十分擔憂，強烈要求黨中央不可開放或禮讓，因此決定徵召年輕、形象好、學歷佳，並具有從政經驗及勝選機會的優秀同志楊鎮浯出馬參選。

林芳旋強調，金門不能再等，若等楊鎮浯做完 立委，金門已向下沉淪了！期待鄉親們同心協力找回金門價值，攜手開創亮麗新局。

(中時 )

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