只剩最後一座！ 蘇花改第七座隧道歷1067天貫通

蘇花改中仁隧道歷經1067天工程，於今天完成全南北兩線貫通。（張祈攝）

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貫通後的和中隧道，兩邊工程人員會合。（張祈攝）
蘇花改中仁隧道歷經1067天工程，今順利完成隧道貫通。（張祈攝）
花蓮縣議員劉曉玫（左起）、交通部長賀陳旦、立委徐榛蔚、公路總局局長陳彥伯皆到場見證中仁隧道貫通。（張祈攝）

蘇花改中仁隧道歷經1067天工程，於今天完成全南北兩線貫通，是花蓮境內第一座貫通的蘇花改隧道，目前蘇花改全線僅剩仁水隧道仍在進行，預計2020年初完成全線通車的目標。

蘇花改全線共8座隧道，其中全長4.7公里的中仁隧道，位於和中斷層及和中溪崩，地表覆蓋層僅約50公尺，高透水性的特性，汛期歷經豪大雨及颱風，隧道內最高曾湧水高達每分鐘113.5公噸之多。

貫通儀式交通部長賀陳旦、公路總局局長陳彥伯立委徐榛蔚及縣議員劉曉玫皆到場見證最後一面30公分的岩面，現場工人爭先與最後一道岩面合影，氣氛輕鬆和樂，賀陳旦承諾，蘇花改工程一定會用盡各種方式克服困難，一定會如期、如質完工。

公路總局蘇花公路改善工程處長邵厚潔指出，施工區域地質為片麻岩與大理岩交界軟弱帶，最高覆岩達1226公尺，是極具挑戰的工程段，中仁隧道為雙孔單向隧道，經團隊努力克服、24小時不停鑽趕，月初已先完成北上貫通，間隔19天，完成南下線貫通。

中仁隧道內設3座車行聯絡隧道、11座人行聯絡隧道、6處雙向緊急停車彎、南北洞口各設1座機房、隧道內設6座輔助機房等相關設施，蘇花改工程處長邵厚潔指出，貫通後的中和隧道預計明年完成通車標準，趕上蘇花改2020通車時間。

和中工務段長賴欽銘指出，最後一個仁水隧道為單孔雙向，目前進度已達70%，僅剩最後300公尺，預計今年10月完成貫通，將是蘇花改唯一開放機慢車通行的路段。

(中時 )

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