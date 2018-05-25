東亞青奧以什麼名稱進場？中市運動局長：依國家奧會在IOC註冊的名稱

台中市議員楊正中（左）對楊正中拿著段緯宇穿國旗裝照片，詢問副市長林依瑩民眾穿國旗裝可以進場觀賽？（盧金足攝）

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對2019年舉辦東亞青奧賽會由誰宣布開幕？國人可否攜帶國旗進場？副市長林依瑩（右）表示，目前相關業務都還在籌備中，會配合中央政策。（盧金足攝）

台中市2019年將舉辦東亞青奧，屆時我國用什麼名稱與什麼旗幟進場？引發關切，市議員楊正中25日質詢時拿著市議員段緯宇穿著國旗T恤的照片，詢問副市長林依瑩可以穿國旗裝進場？林依瑩表示，目前相關業務都還在籌備中，會配合中央政策。運動局長王慶堂強調，東亞青奧的代表隊由國家奧會負責組隊，所以國家奧會在國際奧會(IOC)註冊使用什麼名字，就用什麼名字，市府無法干預，旗幟的狀況也是一樣，會循國際慣例。

楊正中拿著三面看板走到官員備詢席，要求林依瑩、王慶堂勾選東亞青奧的相關議題，針對台中市將於明年舉辦2019東亞青奧，究竟我國代表隊要用什麼名稱？什麼旗幟進場？賽會將由誰宣布開幕？國人可否攜帶國旗進場？

王慶堂表示，目前組隊參與賽事的是國家奧會，並非由台中市政府組隊，所以國家奧會在國際奧會註冊使用什麼名字，就用什麼名字進場，而旗幟的問題也是一樣，但至於2019東亞青年運動會舉辦時，國家奧會與旗幟為何，屬於未來式他無法預測。

「台中市是賽事主辦城市，而市長是籌備委員會主席！」王慶堂說，籌備會會與東亞奧林匹克委員會協會(EAOC)，一起擬定名單邀請貴賓，所以當時由總統、EAOC主席或是籌備會主席宣布開幕都有可能，而屆時也歡迎所有市議員、市民一起來看比賽。

對楊正中拿著段緯宇穿國旗裝照片追問，民眾穿國旗裝可以進場觀賽？還以台北市長柯文哲在出席兩岸城市論壇表示「兩岸一家親」，政治不要介入運動。

對此，王慶堂四兩撥千斤表示，「屆時歡迎段緯宇議員和所有的議員都一起來看比賽！」

此外，對於運動家隊日前宣布解散，運動局除表達深感遺憾外，也表示，運動家成棒隊成立於104年8月（前身為威達成棒隊），由中信集團子公司台灣人壽、教育部體育署及市府以轉補助本市棒球教育基金會方式共同推動。

2018年起，中信兄弟將以台中洲際棒球場為主場，賽事全年達50次以上，另由台灣人壽承諾持續承接台中市城市棒球隊。而運動家成棒隊與台灣人壽贊助合約於2017年底到期後，主要冠名贊助商台灣人壽，原欲將球隊改名「台中台灣人壽棒球隊」，並承諾承接球員及球隊相關營運事宜。

然而，運動家成棒隊由領隊宣布自行永續經營，市府基於民間企業推動棒球立場，尊重該球隊之決策。

另台灣人壽長期贊助社會成棒隊不遺餘力，今年度首次成立台灣人壽成棒隊，委由財團法人台中市棒球教育基金會協助組隊，未來市府也將全力輔導，持續推廣社會成棒運動，健全運動環境。

(中時 )

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