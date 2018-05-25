妙禪高喊「我是真佛 我是大佛」 網笑翻：終於瘋了

2018年05月25日 13:25 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

妙禪的信眾相當多，也會有許多弟子會在佛教如來宗的官網上分享，自己是怎麼跟隨妙禪、或是怎麼受到師父的感召入教，近日在批踢踢(PTT)上就有網友貼出了一名律師分享的見證，表示妙禪在法會中曾高喊「我是真佛，我是大佛」沒想到這引起網友全都笑翻，還說此律師弟子是「高級反串」。

一名網友在知名論壇PTT上貼文，表示自己在佛教如來宗的官網上看到一名律師分享他在參加某次法會時，妙禪在法會上大罵司儀，會後面妙禪的情緒仍尚未平復，在步出會場前突然轉身對著信徒大喊「我是真佛，我是大佛」，原PO指出「感覺妙禪最近這些事件後，精神應該快崩潰了，不只出現語言暴力，還有肢體暴力，伴隨歇斯底里狀態」。

另外，原PO更提到妙禪核心內部已出現分裂，導致最近教內不斷喊出「共心不對立」的口號，且聽說已經有大量的幹部被妙禪辭退了。底下網友看完後全都笑翻「笑死XDDDD」、「怎麼有點反串的感覺啊XD」、「是反串 絕對wwwwwwww」、「高級反串XDDDDD」、「這篇高級反串吧XDDDDDDD」、「賺到起肖了」、「瘋了？」、「笑死了！」、「這人瘋了吧 希望別做出強迫信徒集體自殺以求升天的智障事」、「去掛身心科拿藥吃，控制得好還可以騙個好幾年，不要放棄治療啊！」。

(中時電子報)