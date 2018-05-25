《達文西密碼》作者丹布朗訪台談新書：我還需要神

2018年05月25日 13:30 中時 許文貞

以《達文西密碼》走紅的美國懸疑小說家丹布朗，近日抵台宣傳新作。新作《起源》近一步探究宗教與科學對立的辯證，甚至引用真實存在的科學實驗當作解謎關鍵。他在記者會現場表示，他相信人類終究會走到能以科學人類解答起源問題的一天，「我沒有答案，但我的觀點是，人類終究會逐漸遠離現在想像的『神』，因為人類意識的整體，就是神聖的存在。」

丹布朗表示，「我還需要神嗎？我現在還需要。人類向來需要神來解釋難以理解的事物，所以當科學逐漸能解釋世界，舊時代的神明便逐漸消逝。如今我們還仰賴神和哲學來解釋『人從哪裡來、往哪裡去』的問題，但或許有一天科學能找到這些答案。」

54歲的丹布朗昨日抵台，展開新書宣傳行程。他笑說自己其實不是第一次來台，原來早在1983年，他年僅19歲時，就曾隨著合唱團來過台灣，在中正紀念堂演出，過去幾天也在臉書上貼出當年來台拍的照片。

在正式投入寫作之前，丹布朗其實曾是個音樂人，如今雖然成為暢銷小說家，仍舊習慣每天彈鋼琴。新作《起源》的原點，也是以他弟弟創作的〈查爾斯・達爾文彌撒〉為靈感，雖然是宗教音樂，歌詞的卻是達爾文的《物種起源》，「我的母親在教堂彈管風琴，非常虔誠，但我的父親是數學老師，相信科學，兩人相處融洽，卻各自有不同的觀點。」

丹布朗表示，「9歲時，我在博物館看到人類演化的過程，我困惑的問神父，到底上帝創造世界是對的，還是演化論是對的？神父卻告訴我，好孩子不會問這個問題。這個問題從此成為我的核心，《起源》正是對這個問題的探究。」

丹布朗在全世界有兩億讀者，在台灣也有兩百萬讀者，《達文西密碼》系列小說也被改編成電影，由湯姆・漢克擔綱主角「羅伯・蘭登」。小說中虛實交錯，劇情中甚至真實引用麻省理工學院物理學家傑瑞米・英格蘭發表的物理學實驗。英格蘭本人後來則投書《華盛頓郵報》，表示「丹布朗不能援引他來否證上帝。」

丹布朗表示，他後來有和英格蘭吃飯討論，「英格蘭的實驗後來曾經被多個科學雜誌期刊報導，認為他解釋了人類起源。所以他不只對我的小說寫了這篇文章，其實也向各家科學雜誌表達過反對意見。但對我而言，能促進這樣的對話非常有趣。」

丹布朗的小說中，主角蘭登在世界各地解謎，也讓故事發生的地點成為旅遊熱門景點。日前他在大陸宣傳時，曾被問「蘭登什麼時候要去大陸？」丹布朗表示，當時回答下一本書叫《太極密碼》，其實只是玩笑話，因為他對於中華文化的了解還不足以寫小說，但未來不排除成為小說的素材，也可能會寫到台灣。

(中時 )