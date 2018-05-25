《達文西密碼》作者丹布朗訪台談新書：我還需要神

暢銷小說《達文西密碼》作者丹布朗來台宣傳新書《起源》。（許文貞攝）

友善列印
中時

以《達文西密碼》走紅的美國懸疑小說家丹布朗，近日抵台宣傳新作。新作《起源》近一步探究宗教與科學對立的辯證，甚至引用真實存在的科學實驗當作解謎關鍵。他在記者會現場表示，他相信人類終究會走到能以科學人類解答起源問題的一天，「我沒有答案，但我的觀點是，人類終究會逐漸遠離現在想像的『神』，因為人類意識的整體，就是神聖的存在。」

丹布朗表示，「我還需要神嗎？我現在還需要。人類向來需要神來解釋難以理解的事物，所以當科學逐漸能解釋世界，舊時代的神明便逐漸消逝。如今我們還仰賴神和哲學來解釋『人從哪裡來、往哪裡去』的問題，但或許有一天科學能找到這些答案。」

54歲的丹布朗昨日抵台，展開新書宣傳行程。他笑說自己其實不是第一次來台，原來早在1983年，他年僅19歲時，就曾隨著合唱團來過台灣，在中正紀念堂演出，過去幾天也在臉書上貼出當年來台拍的照片。

在正式投入寫作之前，丹布朗其實曾是個音樂人，如今雖然成為暢銷小說家，仍舊習慣每天彈鋼琴。新作《起源》的原點，也是以他弟弟創作的〈查爾斯・達爾文彌撒〉為靈感，雖然是宗教音樂，歌詞的卻是達爾文的《物種起源》，「我的母親在教堂彈管風琴，非常虔誠，但我的父親是數學老師，相信科學，兩人相處融洽，卻各自有不同的觀點。」

丹布朗表示，「9歲時，我在博物館看到人類演化的過程，我困惑的問神父，到底上帝創造世界是對的，還是演化論是對的？神父卻告訴我，好孩子不會問這個問題。這個問題從此成為我的核心，《起源》正是對這個問題的探究。」

丹布朗在全世界有兩億讀者，在台灣也有兩百萬讀者，《達文西密碼》系列小說也被改編成電影，由湯姆・漢克擔綱主角「羅伯・蘭登」。小說中虛實交錯，劇情中甚至真實引用麻省理工學院物理學家傑瑞米・英格蘭發表的物理學實驗。英格蘭本人後來則投書《華盛頓郵報》，表示「丹布朗不能援引他來否證上帝。」

丹布朗表示，他後來有和英格蘭吃飯討論，「英格蘭的實驗後來曾經被多個科學雜誌期刊報導，認為他解釋了人類起源。所以他不只對我的小說寫了這篇文章，其實也向各家科學雜誌表達過反對意見。但對我而言，能促進這樣的對話非常有趣。」

丹布朗的小說中，主角蘭登在世界各地解謎，也讓故事發生的地點成為旅遊熱門景點。日前他在大陸宣傳時，曾被問「蘭登什麼時候要去大陸？」丹布朗表示，當時回答下一本書叫《太極密碼》，其實只是玩笑話，因為他對於中華文化的了解還不足以寫小說，但未來不排除成為小說的素材，也可能會寫到台灣。

(中時 )

妙禪高喊「我是真佛 我是大佛」 … 當消防後盾！新北義消深坑分隊成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。