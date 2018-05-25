漁工遭魟魚刺傷左手無名指 海巡快艇即刻救援

一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。（李其樺翻攝）

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一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。（李其樺翻攝）
一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。（李其樺翻攝）
一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。（李其樺翻攝）
一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。（李其樺翻攝）

一名22歲越南籍漁工昨（24）日下午搭乘蘇澳籍漁船盛福6號，在三貂角海域捕魚時，不慎遭魟魚刺傷左手無名指，海巡署分署北機隊獲報後，派遣快挺將漁工載上岸送醫，所幸沒有生命危險。

海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊昨天下午15時13分接獲通報，於三貂角東北東90浬處，蘇澳籍漁船「盛福6號」（CT2-5568）上1名越南籍漁工左手遭魟魚刺傷。

北機隊接獲通報後，立即派遣基隆艦前往救援，並於下午16時46分趕抵三貂角東方85浬海域與「盛」船會合，成功接駁該傷患至艦上，經查該員除左手無名指遭魟魚刺傷疼痛外，意識清楚。另經國搜中心聯繫專業醫師實施遠距醫療評估，雖無危害生命之立即危險，但仍有即刻就醫必要。

基隆艦於三貂角東北方41浬處，將受傷漁工接駁至基隆海巡隊3555艇，該艇於晚間23時50分抵達基隆海巡隊隊部碼頭，並將傷患及陪同人員交由基隆港務消防隊救護車送往基隆署立醫院。

(中時 )

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