台中首辦龍舟賽報名踴躍 林佳龍帶頭划龍舟

2018年05月25日 13:38 中時 盧金足

台中市議員謝志忠（右）表示，已組成「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。（盧金足攝）

市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟。（盧金足翻攝）

5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。（盧金足翻攝）

台中市有史以來首場龍舟賽6月2、3日將在豐原區軟埤仔溪水域登場，比賽項目分為「龍舟競速」80隊及「龍舟拔河」32隊，總獎金18萬元，市議員謝志忠25日表示，他已經組成一支「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽，市府表示已規畫市長林佳龍下場划龍舟，屆時將出現林佳龍划龍舟盛況。

目前六都中，僅台中沒有「賽龍舟」，豐原區軟埤仔溪水域寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，規畫小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。

軟埤仔溪水域將舉辦台中市首場龍舟賽，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、林碧秀等人25日在議會都關心活動目前的報名狀況；謝志忠強調，他已經組成一支「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。

運動局長王慶堂表示，龍舟競速組吸引80隊參賽隊伍，包括公開組40隊、高中組5隊、機關團體組24隊、公司企業組10隊、大專組1隊；另外，龍舟拔河項目因為報名太過踴躍，因此最後開放32隊組參加，而目前規畫林佳龍會下場划龍舟。

運動局表示，軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5000立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺，得天獨厚的平靜水域將於6月2、3日舉辦台中市首場龍舟競賽。

運動局派員試行後，軟埤仔溪可容納2艘小龍舟運行。龍舟競速組每隊10人含領隊、教練及6名選手，共持3對槳下水，採150公尺計時競速。龍舟拔河限前項賽事隊伍報名，各隊下船2對槳4名選手，採4公尺勝負賽或計時1分鐘。

(中時 )