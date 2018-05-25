台中首辦龍舟賽報名踴躍 林佳龍帶頭划龍舟

豐原區軟埤仔溪水域寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，市府規畫小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市議員謝志忠（右）表示，已組成「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。（盧金足攝）
市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟。（盧金足翻攝）
5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。（盧金足翻攝）

台中市有史以來首場龍舟賽6月2、3日將在豐原區軟埤仔溪水域登場，比賽項目分為「龍舟競速」80隊及「龍舟拔河」32隊，總獎金18萬元，市議員謝志忠25日表示，他已經組成一支「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽，市府表示已規畫市長林佳龍下場划龍舟，屆時將出現林佳龍划龍舟盛況。

目前六都中，僅台中沒有「賽龍舟」，豐原區軟埤仔溪水域寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，規畫小龍舟競速與大型龍舟拔河賽。市府運動局已採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，5月26至30日開放參賽隊伍練習，熟悉水域，在軟埤仔溪將可以看到選手賣力划槳、訓練。

軟埤仔溪水域將舉辦台中市首場龍舟賽，市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿、林碧秀等人25日在議會都關心活動目前的報名狀況；謝志忠強調，他已經組成一支「熱血芒果隊」，邀集包括林仲秋等優秀運動選手組隊參加，希望可以與市長林佳龍比賽。

運動局長王慶堂表示，龍舟競速組吸引80隊參賽隊伍，包括公開組40隊、高中組5隊、機關團體組24隊、公司企業組10隊、大專組1隊；另外，龍舟拔河項目因為報名太過踴躍，因此最後開放32隊組參加，而目前規畫林佳龍會下場划龍舟。

運動局表示，軟埤仔溪廣達1公頃的景觀湖，可容納2萬5000立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺，得天獨厚的平靜水域將於6月2、3日舉辦台中市首場龍舟競賽。

運動局派員試行後，軟埤仔溪可容納2艘小龍舟運行。龍舟競速組每隊10人含領隊、教練及6名選手，共持3對槳下水，採150公尺計時競速。龍舟拔河限前項賽事隊伍報名，各隊下船2對槳4名選手，採4公尺勝負賽或計時1分鐘。

(中時 )

向柯文哲說再見？陳景峻：確有辭… 外交部長吳釗燮稱已請辭 但接受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。