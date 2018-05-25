川普致函金正恩取消峰會 法媒：公開透明的直播式外交

2018年05月25日 13:52 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

法廣中文網25日報導說，美國總統川普24日寫信取消與北韓最高領導人金正恩原定6月12日在新加坡舉行的首腦峰會（川金會），成為全球媒體的頭條新聞。儘管美朝之間一周以來一直在威脅取消元首會晤，使得各方對川普的決定並不感到意外，但白宮原文公布信件內容等方式，仍然吸引了各方的關注和評論。

法廣指出，一般來說，白宮聲明才是最官方的文件，但川普以美國總統的身分，透過向金正恩致信這種私人方式，卻又完全公開透明。川普的公開信突破外交慣例和政治正確的套話，既如實解釋了取消新加坡峰會的原因，又誠懇敞開談判的希望之門，寄望某一天能和金正恩會晤。既面對北韓的核武能力，也強調美國不希望真的動用自己強大到可怕的核武器。川普的公開信給世界輿論媒體受眾一種親身參與電視直播式外交的感覺，顯示美國與北韓要進行核談判的目的光明正大不藏不掖，有禮講理不卑不亢，是為世界好，更是為北韓好。

當然，川普主動宣布取消會晤是為了避免自己陷入被動，並把球踢回北韓一方，他也為金正恩預留了足夠的迴旋空間，期待金正恩回心轉意的時候，「不要猶豫」給他寫信或打電話。

另據香港東網報導，英國廣播公司（BBC）分析公開信指，信件揭示「川普式外交」和有可能發生的情況，還形容書件似商務公函。

報導指，川普開頭以「親愛的主席先生」稱呼金正恩，似是商務信的格式，在第一段先感謝金正恩付出的時間、耐性和努力。川普之後以退為進，提到是北韓先要求舉行川金會。不過，川普筆峰一轉，以「烈焰與怒火」地語氣指出美國的核武比北韓強大，祈求美國永遠不需動用核武，威懾北韓。

BBC分析指，川普至第二段再以外交口吻書寫，強調美朝曾有「美好對話」為峰會留有一手，並暗示對話大門仍未關閉，期待與金正恩見面。川普稱讚北韓釋放3位美國人質，形容是「備受讚賞的美麗舉動」。

書件至最後一段又重回商務口吻，呼籲「若你（金正恩）對舉行這場最重要的峰會改變主意，請勿猶豫，致電或致函告知我」，更指「美國有官員準備就緒」，稱「世界，特別是北韓錯失了進求長久和平的好機會」。

以下是信件的全部內容，美國之音於中文網站刊載出譯文。

金正恩閣下

朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長

平壤

親愛的委員長，

非常感謝你為我們長期期待的，原定6月12日在新加坡舉行的峰會所進行的各種談判和討論付出了時間、耐心和努力。我們當時被告知朝鮮提出了會晤的要求，不過，這對我們來說並不重要。我曾非常期待與你會面，不幸的是，基於你在最近聲明中所表現出的極度憤怒和公然敵意，我覺得在這個時候舉行這一計劃已久的會談並不合時宜。

所以，謹以此信告知新加坡峰會不會舉行。雖然這對我們雙方都好，但卻有害於全世界。你談到了你的核能力，但是我們核能力是如此強大，以至我向上帝祈禱它們永遠不會被動用。

我曾經覺得你和我之間曾建立起極好的對話，因為最終只有對話才是重要的。我非常期待某一天與你會晤。同時，我還想感謝你釋放了人質，他們現在已經與家人團聚了。那是一個很美好的姿態，我們非常感謝。

如果你改變主意、仍要舉行這次最重要的峰會，你不必遲疑，隨時可以打電話和寫信給我。這個世界，特別是朝鮮，已失去了一個創造持久和平、偉大的繁榮和富足的偉大機會。錯失這一良機乃歷史上真正可悲的一刻。

此致，

唐納德·川普

美利堅合眾國總統

(中時 )