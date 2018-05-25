外交部長吳釗燮稱已請辭 但接受總統慰留

2018年05月25日 13:51 中時 季節

外交部長吳釗燮25日上午到政大演講，他表示24日晚間友邦布吉納法索與我方斷交後，他向總統請辭，但總統覺得沒必要，予以慰留。他指出面對兩岸關係不好，向世界各國尤其民主國家開拓，是主要解套，本次世界衛生組織大會雖然我方未接到邀請函，但發言力挺的國家創新多，就是成果。

吳釗燮開始演講前，政大校長先上台致詞，校長開玩笑說，過去外交部主要官員 尤其部長，都是政大校友，都有傑出表現，前任李大維不是政大校友，於是校長當時就開玩笑說應該向蔡總統抗議一下，怎麼不請政大的校友當部長 如今吳部長上任，總算還政大公道。

吳釗燮演講時表示，台灣的外交從來沒有被打敗過，因為有很多外交官和政府各部會加上全民共同努力，我們的外交空間其實比很多國家還要多還要好。

簡短演講後開放現場學生提問，被問到中國代表權問題，吳釗燮表示台灣已經是民主國家，有民選政府，在台澎金馬行駛排他性管轄權，久而久之，在國際上沒有任何疑慮。至於要用甚麼稱呼看國情，有邦交的叫我們中華民國台灣，沒有的不承認中華民國，就稱我們台灣，像美國有台灣關係法。

被問到邦交國無用論，吳釗燮指出從這次世界衛生大會，可看出如果沒有邦交國 很多事情我們不能獲得，例如幫我們提案或參加二對二辯論、委員會內發言。因此雖然有些人覺得對外援助不重要，他持相反看法。他舉例OECD有設定標準，對外援助要佔GDP 0.7%，台灣才0.013%，所以在回饋國際還有很大空間。而我們對外援助醫療、職訓、農業都做很好，因此他歡迎在場學生日後去邦交國看看 政府的錢是否花在刀口上。

至於學生問到出國國名常因對岸施壓被改，乃至於對岸薪水較高，是否要先去務實接受壯大自己。吳釗燮呼籲學生如果出國「國立政治大學」的「國立」字眼被要求拿掉，要堅持住，堅持才有機會更正，外交部努力之下約有五成被強迫改名案例事後可以改回來，但不堅持就沒有了。至於念書，他表示曾看到客觀數據讓他有信心，學子去大陸念出幾年回來，還是認同台灣，覺得台灣才是我們的家鄉。因此學子去大陸政府不會阻止，但是認同台灣千萬不要改變。

(中時 )