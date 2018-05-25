台灣之美》初夏最療癒的藍紫色仙境 萬朵繡球花炸開了

2018年05月25日 14:08 中時電子報 簡怡欣 攝影／梁發永、編輯／

周末假期飆高溫，不妨到陽明山仙境拍美照，深入體驗大自然的療癒感。（攝影／梁發永 授權提供）

初夏最療癒、吸睛的打卡仙境！陽明山竹子湖繡球花季上周末開跑，萬朵繡球花盛開中，紫紅、湛藍色的繡球花相襯著綿延山巒、翠綠山林，浪漫粉嫩。人群沿著花田裡蜿蜒的小徑行走，宛如深陷絕美花海中，吸引眾多遊客聚集到此，搶拍美照、婚紗照，紀錄下春末夏初的幸福模樣。

竹子湖萬朵繡球花炸開，映照翠綠山巒的景象，不輸國外。（攝影／梁發永 授權提供）

繡球花田規劃有蜿蜒小徑，拍出仙境美照更簡單。（攝影／梁發永 授權提供）

竹子湖種植的繡球花有7、8個品種，顏色多樣，有純白、粉色滾紅邊、粉紅、紫紅、淺藍、藍色等色系，花團錦簇吸睛程度不輸海芋，非常適合遊客拍照留念。至6月底前，當地農友開放繡球花園讓遊客觀賞拍照，部分入園費可抵餐飲消費或兌換花，也有部分農場開放遊客自己採繡球花，有興趣的民眾可直接洽詢各園區。

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(中時電子報)