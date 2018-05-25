2018台北米其林空中首航 文華東方酒店美饌首登泰國航空

2018年05月25日 14:05 工商 張佩芬

糖醋咕咾肉。圖：張佩芬

鹿兒島豬。圖：張佩芬

松露蒸圓鱈。圖

合作雙方高階與主廚動泰航米其林餐。圖

「台北文華東方酒店米其林空中饗宴之旅」從泰國航空閃耀啟航！泰國航空首度與台北文華東方酒店攜手合作推出米其林星級空中饗宴，自2018年6月1日起，在台北飛往曼谷的下午航班TG633與晚上航班TG635的商務艙內，隆重推出全台獨一無二的米其林空中饗宴。

泰國航空以其充滿泰式美學且細緻用心的服務與機上佳餚著稱，此次特別跨界邀請台灣觀光旅館界領導品牌－台北文華東方酒店合作，由其美籍行政主廚亞當．坦納 (Adam Tanner)領軍，匯集米其林一星餐廳雅閣主廚－謝文和米其林推薦餐廳Bencotto國際級專業廚藝團隊的巧思，運用上乘食材精心規劃出6套不同凡響的中、西式機上佳餚，讓旅客於3萬英呎的高空盡享細緻舒心的服務與精心規劃的機上餐食，成就最優質且星光熠熠的空中餐飲服務！

泰國航空以其無微不至的皇家蘭花服務以及提供精緻的機上佳餚而聞名，針對此次首度與台北文華東方酒店合作，泰航台灣區總經理吉偉成（Wit Kitchathorn）表示：「泰國航空成立至今58年，從成立的第一年泰航即飛航台北，目前泰航每日3班由台北直飛曼谷；另外還有每日1班由泰航的子公司-泰國微笑航空由高雄直飛曼谷，旅客可以由台北或高雄飛航曼谷，更可順利的經由曼谷飛航轉接至歐洲13大城及紐澳、印度10大城、 南亞 、中東等地，全球70個以上的旅遊與商務城市。」

泰航一向重視台灣市場，目前採用最新的波音787-9與全新的777飛機來服務台北曼谷的航線。除了採用最先進的航班服務旅客外，泰航也希望追求更高品質，以更精緻的餐飲提供給搭乘的旅客，此次與台北文華東方酒店合作，於下午14:05起飛的TG633及晚上20:10起飛 的TG635商務客艙內，供應台北文華東方酒店及其米其林星級主廚設計的中、西式兩款米其林佳餚讓旅客於飛機上享用。從6月1日到8月31日 只要選搭這兩個航班前往曼谷，不但可以享受最先進舒適的設施，更可品嘗米其林星級精緻餐點，體驗泰航無微不至如絲般的細緻服務。」

對於與泰航合作帶有高度期許的台北文華東方酒店副總經理蔡鍈華表示，「我們傳承文華東方酒店集團享負盛名的經典傳奇式服務，在國際間屢獲殊榮，餐飲實力亦十分堅強，尤其雅閣中餐廳奪下《2018台北米其林指南》米其林一星榮耀；Bencotto義大利餐廳亦被列為米其林推薦餐廳名單，我們結合館內的資源，打造出獨一無二的米其林機上餐點，透過泰國航空國際化的飛航平台，相信能讓更多國內外賓客體驗到文華東方最正宗、高水準的美食饗宴。」

此次空中米其林饗宴的菜單是由台北文華東方酒店美籍行政主廚亞當．坦納(Adam Tanner)一手主導，他擁有超過20年的豐富廚藝經驗，曾任職於美國、越南、泰國等地多間國際知名五星酒店，來台前他是華盛頓文華東方酒店的行政主廚。其多元的背景歷練，使他對各地餐飲文化皆有深刻認識，進而提升創新思維。亞當主廚表示：泰航米其林空中餐點從開始規劃、不斷調整到最終完成長達半年的時間，其中最具挑戰之處在於如何將這些美食原汁原味在機上經由復熱後呈現，主廚團隊花了非常多的心力精挑細選合適的食材以及反覆烹調試驗才打造出這些訂製美味。

例如：西式主菜「爐烤鹿兒島豬襯白菜佐地瓜泥」特別選用的有「豬肉界黑鑽石」美名的日本鹿兒島豬，肌肉纖維細緻，油脂分佈均勻，肉質柔嫩有彈性且不易變硬，經過復熱後的仍保有濃郁鮮美的口感。此外，這次菜單中還有 Bencotto餐廳的招牌菜餚「家傳千層茄子」則是以切片的茄子裹粉後低溫油炸取代麵皮，復熱後仍然擁有細緻口感、香味四溢；泰國航空的貴賓更可在機上品嘗到米其林餐廳雅閣的招牌菜 「蔥香海斑柳」 享受滑嫩鮮甜，質地細緻的龍膽石斑魚肉；即便是中式主菜「糖醋咕咾肉」也是選用台灣黑毛豬肉，以糖醋醬製成廣受中外旅客喜愛的咕咾肉，口感軟嫩富彈性且不油膩。每一道在機上呈現的佳餚絕對是文華東方精心首選!

機上中式菜單是由米其林一星餐廳雅閣主廚謝文主掌，謝主廚擁有近50年豐富廚藝經驗，善於精選在地食材，以其底蘊深厚的傳統手藝，卓越呈現正宗的機上中式佳餚，像是「蔥香海斑柳」、「糖醋咕咾肉」、「潮州鹵水拼盤」…等令人食指大動的選項。至於西式菜單則是由Bencotto國際級的廚藝團隊精心規劃，獻上「爐烤鹿兒島豬襯白菜佐地瓜泥」、「煙燻鮭魚搭小圓片麵包佐蒔蘿奶油和魚子醬」、「美國頂級牛菲力搭配洋芋泥及芝麻葉糕佐羊肚菌醬汁」…等美食精華來滿足旅客對機上星級美饌的期望。

(工商 )